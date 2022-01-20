Общество

36 минут назад

В Ельце отметили международный день снеговика

3 151
#снег
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В Ельце отметили международный день снеговика

На городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» представили 28 работ.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в Международный день снеговика в Ельце прошел городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка».

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В конкурсе снежных скульптур приняли участие малыши, школьники и педагоги из 23 образовательных организаций. Всего было представлено 28 индивидуальных и коллективных работ.


- Снежные фантазии детей судьи оценили по достоинству, победителей и призеров выбрали в шести номинациях, - отметили в пресс-службе. 

Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области

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#снег
2

Комментарии (3)

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Как гость
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Да уж

5 минут назад
Пора сделать его выходным, чтобы народ мог хорошенько побухать!
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Гость

17 минут назад
Сообщите нам какие народы отмечают такой Великий праздник, что бы называть его международный!
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вау

26 минут назад
Хороша жаба пупырчатая.
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