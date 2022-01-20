В Ельце отметили международный день снеговика

На городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» представили 28 работ.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в Международный день снеговика в Ельце прошел городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка».В конкурсе снежных скульптур приняли участие малыши, школьники и педагоги из 23 образовательных организаций. Всего было представлено 28 индивидуальных и коллективных работ.- Снежные фантазии детей судьи оценили по достоинству, победителей и призеров выбрали в шести номинациях, - отметили в пресс-службе.