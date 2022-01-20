Общество
36 минут назад
В Ельце отметили международный день снеговика
На городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» представили 28 работ.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, в Международный день снеговика в Ельце прошел городской смотр-конкурс снежных фигур «Зимняя сказка».
В конкурсе снежных скульптур приняли участие малыши, школьники и педагоги из 23 образовательных организаций. Всего было представлено 28 индивидуальных и коллективных работ.
- Снежные фантазии детей судьи оценили по достоинству, победителей и призеров выбрали в шести номинациях, - отметили в пресс-службе.
Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области
В конкурсе снежных скульптур приняли участие малыши, школьники и педагоги из 23 образовательных организаций. Всего было представлено 28 индивидуальных и коллективных работ.
- Снежные фантазии детей судьи оценили по достоинству, победителей и призеров выбрали в шести номинациях, - отметили в пресс-службе.
Фото пресс-службы управления образования и науки Липецкой области
Да уж
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