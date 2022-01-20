Клюшки наголо! МХК «Липецк» начал год с победы и все ещё претендует на плей-офф

Дубли Карпушкина и Балмашнова вселили некоторую уверенность в болельщиков.

Так сложилось, что первые матчи в календарном 2022 году липецкой команде пришлось играть в гостях у аутсайдера Национальной молодёжной хоккейной лиги «Сокола» (Новочебоксарск). Липчане воспользовались ситуацией и в первой игре в городке Чувашской республики с населением 127 тысяч жителей выиграли со счётом – 5:3.

Начало игры далось непросто, но примерно с середины стартового периода «Липецк» завладел инициативой, которая вылилась в гол на 11-й минуте Василия Балмашнова, подсуетившегося на «пятачке» после броска партнёра по команде Александра Татаренкова – 1:0.

Особенно удался липчанам второй период. Прошло всего 19 секунд после его начала и Максим Карпушкин замкнул прострел из угла площадки Ивана Попова – 2:0. Спустя менее трёх минут «Липецк» реализовал большинство: щелчок нашего защитника Александра Зайцева оказался неберущимся для вратаря Александра Козлова – 3:0.

Еще через минуту с небольшим Карпушкин оформил «дубль» и за результат матча стало совсем спокойно: четыре шайбы аутсайдер у нас не мог отыграть ни при каких обстоятельствах.

Липчане сбавили обороты и позволили хозяевам тоже «настрелять» несколько шайб, а у нас на на 27-й минуте свой второй гол забил и Балмашнов, после броска которого счёт стал – 5:1. Могли наши парни увеличить счёт и в самой концовке поединка, когда «соколы» остались втроем против пятерки липчан, но в итоге счёт остался прежним.

Несмотря на удачную игру наших нападающий приз лучшего игрока встречи в составе липчан тем не менее получил вратарь Захар Сафронов.

В турнирной таблице «Липецк» пока остаётся 9-м, отставание от «восьмёрки» плей-офф составляет 2 очка. Правда, занимающий восьмую строчку саратовский «Кристалл» сыграл на два матча меньше липчан, но тем не менее шансы на попадание в игры на выбывание у нашей команды имеются, нужно только набирать больше очков в новом году.

Сегодня в Новочебоксарске пройдёт повторная игра.

«Сокол» (Новочебоксарск) – МХК «Липецк» - 3:5 (0:1, 1:4, 1:0).

Шайбы: Балмашнов (Татаренков, Попадьин), 10:52 - 0:1. Карпушин (И.Попов, П.Н.Копытин), 20:19 - 0:2. Д.Зайцев (П.Н.Копытин, А.Белоусов), 23:07 - 0:3-бол. Карпушин (П.Н.Копытин, И.Попов), 24:30 - 0:4. М.Козлов (С.Степанов, Корнилов), 25:56 - 1:4. Балмашнов (Д.Болдырев, Татаренков), 26:35 - 1:5. Хасанов, 29:25 - 2:5. Хасанов (Матросов, Наговицын), 43:11 - 3:5.

Штраф: 6 (Корнилов-2, Сырыщев-2, команда-2) - 4 (Д.Болдырев-2, А.Кобзев-2).

Вратари: А.Козлов (Ю.Игнатьев, 24:30) - З.Сафронов.

Броски: 31 (14+11+6) - 34 (11+12+11). Вбрасывания: 30 - 33.

Судьи А.Мичурин (Саратов), М.Щербаков, А.Пчелов (оба - Чебоксары).

19 января. Новочебоксарск. ЛД «Сокол». 200 зрителей.

Фото ХК "Сокол"