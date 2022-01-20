Мужчине отрезало ногу под пассажирским поездом на переезде через улицы Орловскую и Гайдара

Липчанина довезли до больницы, где он умер.

19 января в Липецке на железнодорожном переезде в районе улиц Орловской-Гайдара попал под пассажирский поезд 53-летний мужчина. С множественными травмами и ампутацией ступни его доставили в больницу, где он скончался в приёмном покое.



Как сообщает пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС, это не первое происшествие на железнодорожном переезде между станциями Чугун-1 и Липецк. В прошлом году 13 июля здесь при аналогичных обстоятельствах погиб 36-летний мужчина.



По опубликованным РЖД в январе оперативным данным, в 2021 году на железнодорожных переездах страны произошло 219 дорожно-транспортных происшествий – на 7% больше, чем в 2020 году. Пострадали 133 человека. Для сравнения: за 2020 год на железных дорогах произошло 204 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 96 человек.



Горожан призывают быть предельно внимательными и настоятельно просят:



- не ходить по железнодорожным путям и не переходить их в неустановленных местах;



- не перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы остановить поезд, идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров тормозного пути);



- не прыгать с платформ и не подлезать под подвижной состав;



- не залезать на крыши вагонов, не приближаться к контактной сети;



- не класть на пути посторонние предметы (это может привести к катастрофам), не бросать камни в движущийся состав;



- не пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому телефону (при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда);



- не оставлять без присмотра детей на железнодорожных путях и платформах.

