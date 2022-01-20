В Усмани горел «Ниссан»

А в Данковском районе — жилой дом.

Днем 19 января в Усмани на улице Матросова загорелся автомобиль «Ниссан».Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил Моторный отсек автомобиля. Причиной пожара стало кроткое замыкание аккумулятора.Утром того же дня в селе Зверево Данковского район пожар возник в жилом доме. Огонь уничтожил в нем практически все имущество. Причиной возгорания могла стать неисправность дымохода.