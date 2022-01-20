Общество

37 минут назад

У остановки «Памятник Танкистам» обесточены светофоры

5 297
#светофоры
1
У остановки «Памятник Танкистам» обесточены светофоры
Как сообщили в «Липецкгорсвете», светофоры отключены для ремонта. 
 
- Нам необходимо частично заменить оборудование светофоров. Постараемся сделать это в течение дня. Приносим липчанам извинения за временные неудобства, - сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
5 297
#светофоры
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Комментарии (5)

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Правда

15 минут назад
Своего ничего нет,за 22 года всё развалили и угробили.А тут китайскоем с алиэкспресс подвело.У власти одно жульё.Позор.
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Кто то перерубил кабель

20 минут назад
Ужасные светофоры, вообще от них только пробки жуткие
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Ничего нового

23 минуты назад
Да на всем проспекте Победы светофоры постоянно ломаются. Тоже мне новость. Напишите, когда к ответственности привлекут всех соучастников данного бардака.
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097

24 минуты назад
Так они новые же, только поставили
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МестныйЯ

27 минут назад
Ремонт светофоров, где был грандиозный капитальный ремонт? Понимаю)))))
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