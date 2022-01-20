Общество
37 минут назад
У остановки «Памятник Танкистам» обесточены светофоры
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Как сообщили в «Липецкгорсвете», светофоры отключены для ремонта.
- Нам необходимо частично заменить оборудование светофоров. Постараемся сделать это в течение дня. Приносим липчанам извинения за временные неудобства, - сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
- Нам необходимо частично заменить оборудование светофоров. Постараемся сделать это в течение дня. Приносим липчанам извинения за временные неудобства, - сообщил директор «Липецкгорсвета» Павел Звонарёв.
5 297
Правда
Кто то перерубил кабель
Ничего нового
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МестныйЯ