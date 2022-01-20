Происшествия

сегодня, 08:35

Липчанин украл из бара, в котором работает его жена, 17 тысяч рублей

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#кража

Полицейские раскрыли кражу.

В Липецке полицейские раскрыли кражу дневной выручки из бара, совершенной 10 января. По подозрению в краже задержан 32-летний муж сотрудницы заведения. 

Полицейские установили, что подозреваемый приехал к жене перед закрытием бара. Он заметил как коллега его жены убрала за прилавок ящик с выручкой и решил украсть деньги. Мужчина зашел в подсобное помещение и открыл задвижку двери, которая вела на улицу. Затем его жена закрыла входную дверь бара, и они вместе уехали домой.

- Ранним утром мужчина вернулся в бар, вошел через открытую дверь подсобного помещения и забрал ящик с деньгами, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ: «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
1 943
#кража

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35 минут назад
Воры все тупее и тупее:)
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