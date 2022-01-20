Липчанин украл из бара, в котором работает его жена, 17 тысяч рублей

Полицейские раскрыли кражу.

В Липецке полицейские раскрыли кражу дневной выручки из бара, совершенной 10 января. По подозрению в краже задержан 32-летний муж сотрудницы заведения.



Полицейские установили, что подозреваемый приехал к жене перед закрытием бара. Он заметил как коллега его жены убрала за прилавок ящик с выручкой и решил украсть деньги. Мужчина зашел в подсобное помещение и открыл задвижку двери, которая вела на улицу. Затем его жена закрыла входную дверь бара, и они вместе уехали домой.



- Ранним утром мужчина вернулся в бар, вошел через открытую дверь подсобного помещения и забрал ящик с деньгами, - рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ: «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

