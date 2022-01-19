Общество
сегодня, 10:04
У липецкого ночного клуба не оказалось денег на банкротство
2 1475
Арбитражное дело прекратили, так как процедуру розыска и продажи имущества и активов оказалось нечем финансировать.
Региональный арбитражный суд прекратил банкротство ООО «Ресторация» (ИНН 4825098080). Под этим юридическим лицом работал знаменитый липецкий ночной клуб и ресторан «Эрмитаж», располагавшийся в здании бывшего кинотеатра «Солярис» в парке «Быханов сад». Причиной прекращения дела стала невозможность финансирования процедуры банкротства.
Весной 2021 года ООО «Ресторация» был признан судом банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство в упрощенном порядке сроком на шесть месяцев. За это время управляющему предстояло разыскать скрытые активы должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Имущества ликвидируемого должника было недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Оказалось, что активов нет не только на уплату долгов, но и саму процедуру банкротства.
Так, от временного управляющего поступили сведения о том, что у ООО «Ресторация» нет денег и имущества в объеме, достаточном для осуществления финансирования процедуры банкротства должника. Кредиторы оказались оплачивать эту же процедуру. В связи с этим дело о банкротстве было прекращено судом.
ООО «Ресторация» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11 марта 2014. Организацию с уставным капиталом в 10 000 рублей учредила компания «Деллестер ЛТД» из Великобритании, которая ликвидировала большинство открытых в России бизнесов. Основным видом деятельности ООО «Ресторация» была работа ресторанов и доставка продуктов питания. Ликвидация компании началась в 2017 году.
Фото Instagram.com
Весной 2021 года ООО «Ресторация» был признан судом банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство в упрощенном порядке сроком на шесть месяцев. За это время управляющему предстояло разыскать скрытые активы должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Имущества ликвидируемого должника было недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Оказалось, что активов нет не только на уплату долгов, но и саму процедуру банкротства.
Так, от временного управляющего поступили сведения о том, что у ООО «Ресторация» нет денег и имущества в объеме, достаточном для осуществления финансирования процедуры банкротства должника. Кредиторы оказались оплачивать эту же процедуру. В связи с этим дело о банкротстве было прекращено судом.
ООО «Ресторация» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11 марта 2014. Организацию с уставным капиталом в 10 000 рублей учредила компания «Деллестер ЛТД» из Великобритании, которая ликвидировала большинство открытых в России бизнесов. Основным видом деятельности ООО «Ресторация» была работа ресторанов и доставка продуктов питания. Ликвидация компании началась в 2017 году.
Фото Instagram.com
2 1475
социализм был эффективней капитализмам
Алоизий