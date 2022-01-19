Общество

сегодня, 10:04

У липецкого ночного клуба не оказалось денег на банкротство

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#банкротство #ночной клуб #долг
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У липецкого ночного клуба не оказалось денег на банкротство

Арбитражное дело прекратили, так как процедуру розыска и продажи имущества и активов оказалось нечем финансировать.

Региональный арбитражный суд прекратил банкротство ООО «Ресторация» (ИНН 4825098080). Под этим юридическим лицом работал знаменитый липецкий ночной клуб и ресторан «Эрмитаж», располагавшийся в здании бывшего кинотеатра «Солярис» в парке «Быханов сад». Причиной прекращения дела стала невозможность финансирования процедуры банкротства.

Весной 2021 года ООО «Ресторация» был признан судом банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство в упрощенном порядке сроком на шесть месяцев. За это время управляющему предстояло разыскать скрытые активы должника, оспорить сомнительные сделки и сформировать конкурсную массу. Имущества ликвидируемого должника было недостаточно для удовлетворения требований кредиторов. Оказалось, что активов нет не только на уплату долгов, но и саму процедуру банкротства. 

Так, от временного управляющего поступили сведения о том, что у ООО «Ресторация» нет денег и имущества в объеме, достаточном для осуществления финансирования процедуры банкротства должника. Кредиторы оказались оплачивать эту же процедуру. В связи с этим дело о банкротстве было прекращено судом.

ООО «Ресторация» было зарегистрировано в качестве юридического лица 11 марта 2014. Организацию с уставным капиталом в 10 000 рублей учредила компания «Деллестер ЛТД» из Великобритании, которая ликвидировала большинство открытых в России бизнесов. Основным видом деятельности ООО «Ресторация» была работа ресторанов и доставка продуктов питания. Ликвидация компании началась в 2017 году.

Фото Instagram.com
2 1475
#банкротство #ночной клуб #долг
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Комментарии (2)

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социализм был эффективней капитализмам

4 минуты назад
советские рестораны не вылетали в трубу и не банкротились
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Алоизий

сегодня, 10:12
Вот так: на нет и суда нет.
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