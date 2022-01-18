47 минут назад
Ученые рассказали о вероятности импотенции из-за фиброза легких при коронавирусе
Ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта (США) описали еще одну причину проблем с потенцией у переболевших коронавирусом.
Это в итоге приводит к проблемам с потенцией, заявил «Известиям» врач-уролог «Медси Premuim» Артур Тедеев.
«Легочный фиброз является хорошо признанным следствием острого респираторного дистресс-синдрома. Он ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом, — пояснил эксперт. — У таких пациентов нарушение насыщения кислородом может ухудшить эректильную функцию».
Так как после инфицирования SARS-CoV-2 могут быть существенные фиброзные последствия, на проблему стоит обратить внимание урологам-андрологам. Однако рассматривать ее следует в комплексе, говорят специалисты. На либидо могут влиять биохимические, анатомические и психосоциальные причины.