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47 минут назад

Ученые рассказали о вероятности импотенции из-за фиброза легких при коронавирусе

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#коронавирус

Ученые из департамента урологии Университета здравоохранения штата Юта (США) описали еще одну причину проблем с потенцией у переболевших коронавирусом. 

В их статье сказано, что инфекция может приводить к фиброзу легких, связанному с ОРДС (острым респираторным дистресс-синдромом — сильным воспалительным процессом в легких), что негативно сказывается на газообмене в организме в целом и может приводить к расслаблению гладкой мускулатуры сосудов полового члена.

Это в итоге приводит к проблемам с потенцией, заявил «Известиям» врач-уролог «Медси Premuim» Артур Тедеев.

«Легочный фиброз является хорошо признанным следствием острого респираторного дистресс-синдрома. Он ухудшает физиологические механизмы легких, снижая легочный газообмен и, следовательно, ухудшая насыщение кислородом, — пояснил эксперт. — У таких пациентов нарушение насыщения кислородом может ухудшить эректильную функцию».

Так как после инфицирования SARS-CoV-2 могут быть существенные фиброзные последствия, на проблему стоит обратить внимание урологам-андрологам. Однако рассматривать ее следует в комплексе, говорят специалисты. На либидо могут влиять биохимические, анатомические и психосоциальные причины.

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#коронавирус

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