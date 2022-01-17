Общество

сегодня, 16:36

Перед Крещением вода в девяти местах в Липецкой области не прошла проверку на безопасность

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#Крещение #прорубь
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Перед Крещением вода в девяти местах в Липецкой области не прошла проверку на безопасность

Проверку не прошли источники по области. В Липецке все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области,  перед Крещением были исследованы 44 пробы воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания, на санитарно-химические и микробиологические показатели.

По результатам лабораторных исследований, все пробы воды в Липецке соответствуют гигиеническим требованиям.

Вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям. Не прошли проверку на безопасность Меланьин источник в Ельце по микробиологическим показателям, родник в селе Измалково по содержанию нитратов, родник в посёлке Рощинский Чаплыгинского района по содержанию нитратов, аммиака и жесткости,  Андреев колодец в селе Талица Елецкого района по микробиологическим показателям, родник в селе Дмитриевка Становлянского района по микробиологическим показателям, родник в селе Каменное Грязинского района, родник в селе Боровое Усманского района, родник в селе Поддубовка Усманского района, родник в селе Никольское Усманского района - по содержанию нитратов. Вода из этих источников не пригодна для питья.

Все пробы воды из поверхностных водоемов, используемых для купания в праздник Крещения на территории Липецка (Центральный пляж, пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ, купель Свято-Успенского монастыря) и Липецкой области, отвечают требованиям безопасности.

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях.

При посещении общественных мест для набора воды (источников, монастырей) необходимо соблюдать социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, Управление обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.

Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Больные с неустойчивой нервной системой, люди которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с онкологическими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби. Холодная вода всегда является фактором риска обострения заболевания почек. Купание противопоказано при легочных заболеваниях, кожных заболеваниях (псориаз, экзема) и сердечно-сосудистых заболеваниях.

Не стоит забывать, что купание в ледяной воде, без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванне, в душе, в бассейне..
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#Крещение #прорубь
3

Комментарии (3)

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Спрутс

44 минуты назад
В Липецке, где стоит НЛМК, можно, а остальной области шиш?
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Коммунист

55 минут назад
Мы помолились и она стала святой. Не бойтесь
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Человек

сегодня, 16:42
Ждем мнение РПЦ.
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