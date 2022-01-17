Перед Крещением вода в девяти местах в Липецкой области не прошла проверку на безопасность

Проверку не прошли источники по области. В Липецке все пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, перед Крещением были исследованы 44 пробы воды из святых источников и родников, мест предполагаемых для купания, на санитарно-химические и микробиологические показатели.



По результатам лабораторных исследований, все пробы воды в Липецке соответствуют гигиеническим требованиям.



Вода в некоторых источниках не соответствует гигиеническим требованиям. Не прошли проверку на безопасность Меланьин источник в Ельце по микробиологическим показателям, родник в селе Измалково по содержанию нитратов, родник в посёлке Рощинский Чаплыгинского района по содержанию нитратов, аммиака и жесткости, Андреев колодец в селе Талица Елецкого района по микробиологическим показателям, родник в селе Дмитриевка Становлянского района по микробиологическим показателям, родник в селе Каменное Грязинского района, родник в селе Боровое Усманского района, родник в селе Поддубовка Усманского района, родник в селе Никольское Усманского района - по содержанию нитратов. Вода из этих источников не пригодна для питья.



Все пробы воды из поверхностных водоемов, используемых для купания в праздник Крещения на территории Липецка (Центральный пляж, пруд 3-го участка жилой зоны ЛТЗ, купель Свято-Успенского монастыря) и Липецкой области, отвечают требованиям безопасности.



В связи с текущей эпидемиологической ситуацией по коронавирусу Управление Роспотребнадзора по Липецкой области не рекомендует купание в прорубях и купелях.



При посещении общественных мест для набора воды (источников, монастырей) необходимо соблюдать социальную дистанцию и использование средств индивидуальной защиты (маски, перчатки). Кроме того, Управление обращает внимание, что существует много противопоказаний к тому, чтобы окунаться в холодную воду на Крещение.



Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом и пройти обследование. Больные с неустойчивой нервной системой, люди которые недавно перенесли грипп, ОРВИ, новую коронавирусную инфекцию, люди с онкологическими заболеваниями должны воздержаться от купания в проруби. Холодная вода всегда является фактором риска обострения заболевания почек. Купание противопоказано при легочных заболеваниях, кожных заболеваниях (псориаз, экзема) и сердечно-сосудистых заболеваниях.



Не стоит забывать, что купание в ледяной воде, без соблюдения элементарных правил, может привести к нежелательным последствиям для здоровья. Как альтернативой можно воспользоваться купанием в ванне, в душе, в бассейне..