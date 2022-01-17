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14 минут назад
Из перечня президентских поручений уберут пункты насчет закона о QR-кодах
Правительство РФ внесло законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в Госдуму 12 ноября 2021 года.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах, это связано с изменением эпидемиологической ситуации.
По его словам, первые два пункта этого перечня касались законопроекта о QR-кодах, - передает РИА Новости.
"Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства", - заявил Песков.
"Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной "омикрона", новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", - отметил представитель Кремля.
Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений главы государства, в котором были даны в том числе указания о необходимости доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах. Песков при этом напомнил, что еще на прошлой неделе правительство приняло решение отложить рассмотрение этого законопроекта из-за изменения эпидемиологической обстановки.
14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения.
Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, - сообщает ТАСС.
По его словам, первые два пункта этого перечня касались законопроекта о QR-кодах, - передает РИА Новости.
"Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства", - заявил Песков.
"Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной "омикрона", новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", - отметил представитель Кремля.
Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений главы государства, в котором были даны в том числе указания о необходимости доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах. Песков при этом напомнил, что еще на прошлой неделе правительство приняло решение отложить рассмотрение этого законопроекта из-за изменения эпидемиологической обстановки.
14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения.
Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, - сообщает ТАСС.