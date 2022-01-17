В России

14 минут назад

Из перечня президентских поручений уберут пункты насчет закона о QR-кодах

28
#QR-код #поручения #закон

Правительство РФ внесло законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в Госдуму 12 ноября 2021 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что из перечня поручений российского лидера Владимира Путина уберут пункты относительно закона о QR-кодах, это связано с изменением эпидемиологической ситуации.

По его словам, первые два пункта этого перечня касались законопроекта о QR-кодах, - передает РИА Новости.

"Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. И здесь мы подготовить-то подготовили [поручения президента], но с тех пор изменились обстоятельства", - заявил Песков.

"Вы помните, что в конце прошлой недели коллега (вице-премьер Татьяна) Голикова выступала и, собственно, она сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волной "омикрона", новыми характеристиками этого штамма, новой динамикой распространения болезни и новым режимом протекания этой болезни у большинства инфицированных. Поэтому вот эти вот 1, 2 пункты, мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", - отметил представитель Кремля.

Ранее на сайте Кремля был опубликован перечень поручений главы государства, в котором были даны в том числе указания о необходимости доработать законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах. Песков при этом напомнил, что еще на прошлой неделе правительство приняло решение отложить рассмотрение этого законопроекта из-за изменения эпидемиологической обстановки.

14 января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" решило отложить рассмотрение законопроекта о ковидных сертификатах во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также сообщил, что законопроект будет снят с рассмотрения.

Поправки в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предполагают, что совершеннолетние россияне смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости, - сообщает ТАСС.
28
#QR-код #поручения #закон

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые прогнозируют пик заболеваемости омикрон-штаммом в РФ на конец января
#омикрон #штамм #коронавирус
Ученые прогнозируют пик заболеваемости омикрон-штаммом в РФ на конец января

сегодня, 11:42

В России
В Подмосковье ребенок умер во время допзанятий в школе
2
В Подмосковье ребенок умер во время допзанятий в школе

вчера, 20:47

В России
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные
1
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные

вчера, 19:46

В России
Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив
1
Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив

вчера, 12:47

В России
Российские миротворцы вернулись из Казахстана
Российские миротворцы вернулись из Казахстана

вчера, 12:33

В России
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках

вчера, 12:28

В России