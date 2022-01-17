Общество

54 минуты назад

На центральном пляже Липецка установили купель

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#крещенские купания #купель #пляж
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В крещенскую ночь липчан обещают угостить горячим чаем.

Сегодня на центральном пляже Липецка сделали прорубь размером 2,5 на 4 метра и установили купель. Купель нужна для безопасности горожан, которые решат окунуться в реку во время крещенского обряда. 

В ночь на 19 января в Липецке будут действовать два официальных места купания — на центральном пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ. Там купель сделают завтра. Ожидается, что священнослужители освятят воду в купелях них воду 18 января в 22.00.

Рядом с официальными местами купаний организуют стоянку для автомобилей, установят обогреваемую палатку, в которой можно переодеться и погреться. Желающие смогут выпить горячего чая. У купелей собираются дежурить не только спасатели, но и волонтеры, которые проследят за соблюдением липчанами социальной дистанции. 

— В крещенскую ночь на реку выйдут патрули. На тех, кто будет купаться в необорудованных местах будут составлены административные протоколы, — сообщил заместитель начальника аварийного отряда управления ГО и ЧС Липецка Александр Крупенин.
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#крещенские купания #купель #пляж
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Комментарии (2)

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7 минут назад
ух, ты! Оказывается можно "скапливаться". А кто НАДЗИРАТЬ будет соблюдение постановлений? Неужели потребнадзор и полиция с протоколами?
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Злодей

14 минут назад
Интересно а купаться нудно с "кур-кодом" - или там вирус не передается? то говорят не надо скопление людей, а то на весь Липецк делают 2 официальных места купания. Что бы привиться уже можно почти в каждом магазине , а аукнуться только 2 места. Ну как то не последовательно действуете господа....
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