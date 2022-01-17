На центральном пляже Липецка установили купель

В крещенскую ночь липчан обещают угостить горячим чаем.

Сегодня на центральном пляже Липецка сделали прорубь размером 2,5 на 4 метра и установили купель. Купель нужна для безопасности горожан, которые решат окунуться в реку во время крещенского обряда.



В ночь на 19 января в Липецке будут действовать два официальных места купания — на центральном пляже и на пруду 3-го участка ЛТЗ. Там купель сделают завтра. Ожидается, что священнослужители освятят воду в купелях них воду 18 января в 22.00.



Рядом с официальными местами купаний организуют стоянку для автомобилей, установят обогреваемую палатку, в которой можно переодеться и погреться. Желающие смогут выпить горячего чая. У купелей собираются дежурить не только спасатели, но и волонтеры, которые проследят за соблюдением липчанами социальной дистанции.



— В крещенскую ночь на реку выйдут патрули. На тех, кто будет купаться в необорудованных местах будут составлены административные протоколы, — сообщил заместитель начальника аварийного отряда управления ГО и ЧС Липецка Александр Крупенин.