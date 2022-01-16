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В Подмосковье ребенок умер во время допзанятий в школе
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Во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве погиб ученик четвертого класса. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, передают Известия.
"По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСУ.
По предварительным данным, противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было, начата доследственная проверка.
Также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.
"По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСУ.
По предварительным данным, противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было, начата доследственная проверка.
Также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.
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Кок