В России

сегодня, 20:47

В Подмосковье ребенок умер во время допзанятий в школе

1 454
Во время дополнительных занятий на школьной площадке в подмосковном Королеве погиб ученик четвертого класса. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области, передают Известия.

"По данным следствия, 14 января во время проведения дополнительных занятий по футболу на площадке одной из школ Королева ученику четвертого класса стало плохо. Мальчик упал и потерял сознание. Приехавшие сотрудники скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако по их результатам констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСУ.

По предварительным данным, противопоказаний к занятию спортом у мальчика не было, начата доследственная проверка.

Также назначена экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти ребенка. Следователи изъяли медкарту мальчика и документацию о деятельности секции.
1 454

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кок

26 минут назад
Большая нагрузка на детей сейчас
ответить

Еще в рубрике

Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные

сегодня, 19:46

В России
Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив
Семью российских туристов с детьми депортировали с Мальдив

сегодня, 12:47

В России
Российские миротворцы вернулись из Казахстана
Российские миротворцы вернулись из Казахстана

сегодня, 12:33

В России
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках
Госуслуги разослали предупреждение о мошенниках

сегодня, 12:28

В России
В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона
В Саратове мальчик совершил самоубийство из-за телефона

сегодня, 12:01

В России
В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа
В Сочи погиб фрирайдер из Воронежа

вчера, 21:17

В России