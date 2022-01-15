Происшествия

37 минут назад

Водитель автомобиля с красивым номером задел легковушку, сбил столб и ограждение и убежал

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#ДТП
4

ДТП произошло сегодня в Липецке на площади Франценюка.

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Сегодня в Липецке на площади Франценюка «Фольксваген Пассат» с красивым номером «005» въехал в стоящий на светофоре автомобиль, сбил металлическое ограждение и столб. Происшествие попало на запись камеры наблюдения.

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Сразу после ДТП водитель и пассажир с места аварии убежали во дворы. По данным GOROD48, сам автомобиль зарегистрирован на 27-летнюю женщину. 

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На месте работают сотрудники полиции.
8 1011
#ДТП
4

Комментарии (8)

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Кот

4 минуты назад
И что красивого в номере?
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Нелипчанин

7 минут назад
Липчанин, Видимо это ты и замутил.
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Васятка

7 минут назад
Нарики...
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Липчанин

12 минут назад
Это братан Петровича развлекаться продолжает
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Лип

21 минуту назад
В магнит спешил...
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Липчанин

21 минуту назад
Антиваксеры акцию протеста замутили.
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Ваш тренер

24 минуты назад
Синие были поэтому и убежали...Всё понятно, конфисковать надо бы бричку по совести..
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Ванька Грозный

27 минут назад
красотища-то какая , лепота !!
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