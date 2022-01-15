Водитель автомобиля с красивым номером задел легковушку, сбил столб и ограждение и убежал

ДТП произошло сегодня в Липецке на площади Франценюка.

Сегодня в Липецке на площади Франценюка «Фольксваген Пассат» с красивым номером «005» въехал в стоящий на светофоре автомобиль, сбил металлическое ограждение и столб. Происшествие попало на запись камеры наблюдения.Сразу после ДТП водитель и пассажир с места аварии убежали во дворы. По данным GOROD48, сам автомобиль зарегистрирован на 27-летнюю женщину.На месте работают сотрудники полиции.