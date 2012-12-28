57-летняя женщина и ее 21-летняя дочь отправили мошенникам более 3,8 миллиона рублей

Всё началось с диктовки кода из SMS.

В липецкий отдел полиции №8 с заявлением о мошенничестве обратились 57-летняя женщина и ее 21-летняя дочь, они отправили мошенникам более 3,8 миллиона рублей. При этом, как рассказали GOROD48 в полиции, мать и дочь обманывали по одинаковой схеме.Ещё 9 марта с 57-летней липчанкой связались якобы представители службы доставки маркетплейса и попросили назвать код из SMS.После того, как женщина продиктовала код, ей пришло сообщение о взломе кабинета на «Госуслугах» с телефоном «службы поддержки» портала. Потом к обману подключились сотрудники «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и других ведомств. Женщину напугали: от ее имени якобы оформлена доверенность на преступников, а чтобы ее аннулировать, необходимо перевести сбережения и кредитные деньги на «безопасные счета». Липчанка выполнила эти требования.Мошенники связались и с дочерью женщины. Под теми же предлогами 21-летнюю девушку убедили взять кредит на миллион рублей и перевести его, а также личные сбережения на указанные счета.Общая сумма ущерба составила более 3,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 59 УК РФ «Мошенничество».