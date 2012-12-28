Температура поднимается все выше – в Липецкой области до +18
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
6000 кур сгорели в селе Донском
Происшествия
В ДТП под Липецком попал рейсовый автобус с 18-ю пассажирами
Происшествия
Байкер в центре Липецка ездил по встречке на красный
Происшествия
Новый год работы РУМа: увеличение набора и педиатрическое отделение
Общество
Первые аварии с мотоциклистами: двое байкеров попали в больницы
Происшествия
Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Происшествия
27-летнего воронежца задержали с десятью наполненными наркотиками бутылочками
Происшествия
Сегодня в Липецке: концерт виртуоза, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Общество
Читать все
Энергетики «заперли» большую парковку на площади Победы
Общество
57-летняя женщина и ее 21-летняя дочь отправили мошенникам более 3,8 миллиона рублей
Происшествия
За один день река Дон подтопила три дороги в Лебедянском и Данковском округах
Происшествия
Отопительный сезон в Липецке может закончиться на следующей неделе
Общество
Заболеваемость ОРВИ снизилась, коронавирусом — выросла
Здоровье
Липецкая область оказалась в середине рейтинга по вводу жилья на одного человека
Экономика
Из легкого 6-летнего мальчика врачи достали молочный зуб
Здоровье
До финиша далеко: на улице Космонавтов затянулось строительство спорткомплекса
Общество
Внутренний ремонт областной научной библиотеки подешевел на четыре миллиона
Общество
Река Дон затопила переправу в Лебедянском округе
Общество
Читать все
57-летняя женщина и ее 21-летняя дочь отправили мошенникам более 3,8 миллиона рублей

Всё началось с диктовки кода из SMS.

В липецкий отдел полиции №8 с заявлением о мошенничестве обратились 57-летняя женщина и ее 21-летняя дочь, они отправили мошенникам более 3,8 миллиона рублей. При этом, как рассказали GOROD48 в полиции, мать и дочь обманывали по одинаковой схеме.

Ещё 9 марта с 57-летней липчанкой связались якобы представители службы доставки маркетплейса и попросили назвать код из SMS.

После того, как женщина продиктовала код, ей пришло сообщение о взломе кабинета на «Госуслугах» с телефоном «службы поддержки» портала. Потом к обману подключились сотрудники «Роскомнадзора», «Росфинмониторинга» и других ведомств. Женщину напугали: от ее имени якобы оформлена доверенность на преступников, а чтобы ее аннулировать, необходимо перевести  сбережения и кредитные деньги на «безопасные счета». Липчанка выполнила эти требования.

Мошенники связались и с дочерью женщины. Под теми же предлогами 21-летнюю девушку убедили взять кредит на миллион рублей и перевести его, а также личные сбережения на указанные счета.

Общая сумма ущерба составила более 3,8 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части четвёртой статьи 59 УК РФ «Мошенничество».
Комментарии (3)

135
сегодня, 13:18
Людей нагрели на 3.8 млн., а им смешно...
Мнение
12 минут назад
Люди сами себя нагрели.
Макс
сегодня, 13:16
Ну головой надо думать,прежде чем делать
Рекомендуем
Общество
Департамент образования решил дать доучиться в родных стенах ученикам 11 школ Липецка
Общество
Цены на бензин продолжали расти в Липецкой области
Общество
Стартовал прием заявок на пост мэра Липецка
Общество
Новая крепость и деревянный настил на углу Советской: в этом году в Липецке благоустроят девять пространств
Общество
Срок оплаты за коммуналку сместят, англицизмам на вывесках поставят заслон – законы, которые вступают в силу в марте
Общество
Девятиклассникам предстоит новый устный экзамен — по истории
Говорит Липецк
Что такое женская логика?
Общество
К врио мэра Липецка Светлане Бедровой можно обратиться через соцсети
Неделя 48
Есть одна примета: сдашь манто в ломбард, а зима вернётся, несмотря на март
Экономика
Липецкая область на 13 месте по закредитованности населения
