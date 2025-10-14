Сегодня в Липецке: встреча с человеком-оркестром, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели

Нас ждут два ярких концерта, перебои с водой и день прогулок по парку.

В Липецке резко потеплеет, температура поднимется от +13 до +15 градусов, день пройдёт без осадков.









В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Циолковского. 15/3) состоится целый музыкальный квартирник (12+).









В 10:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт час весёлого чтения Весёлые строчки для небольших человечков» в честь 120-летия со дня рождения Агнии Барто (0+).









В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится практикум по иностранным языкам «Путешествуем с английским» (12+).













В России сегодня день Алексея Тёплого. Считалось, что если день тёплый, то такой же будет и вся весна.









Некурящие кандидаты пользуются преимуществом при трудоустройстве в 13% компаний Липецка, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. В 2011 году приверженцев здорового образа жизни старались нанимать в 25% компаний, в 2020 году их число сократилось до 20%. Сейчас, видимо, даёт о себе знать нехватка квалифицированных специалистов, руководству уже не так важно появляется ли у них сигарета во рту.









В 13% липецких компаний действуют запреты на социальные сети в рабочее время, подсчитали в SuperJob. В 2023 году таких организаций было 20% – видимо, работодателям пришлось пойти на уступки, свою роль сыграли и блокировки, из-за которых во многие популярные сети стало трудно попасть.









Вместе с тем наряду с государством наращивают цифровой контроль и руководители организаций. 23% требуют от сотрудников соблюдать этику высказываний (три года назад было 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% организаций и фирм (было 12%), 10% запрещают публиковать вообще любую информацию а работодателе (было 4%).





А коммерческую тайну свято блюдут в 35% организаций. За нарушение предусмотрены выговоры. Штрафы и даже увольнения. А теперь в комментариях желающие могут порассуждать о свободе слова в стабильной стране.



Холодную воду сегодня никому отключать не планируют, но с 10:00 до окончания ремонтных работ будет снижено давление в трубах:- микрорайоны 1 – 19;- район Карьера;Когда всё починят, вода может оказаться мутной.С 9:00 до 17:00 обесточат:- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 6, 20, 22, 24, 26;- ул. Алмазная, 10;- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30;- ул. Краснознаменная, 17, 19, 21, 23;- ул. К. Шаталовой, 2а, 10а;- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15;Относительное спокойствие на дорогах после выходных сегодня закончится. Заторы начали появляться с раннего утра, следить за ними поможет приложение.В 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится встреча с одним из самых творческих ныне живущих липчан – музыкантом, артистом, ветераном Липецкой филармонии Игорем КарпиемГерой вечера умеет играть на многих музыкальных инструментах, для гостей он исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, Франца Шуберта, Александра Тимошенко, Андрея Романова и Вячеслава Черникова.Вход свободный.Соберутся инклюзивный вокально-инструментальный ансамбль «Разные», его руководитель Олег Миронцев, а также авторы-исполнители Сергей Гудаев, Юрий Родионов, Игорь Кузнецов, Алексей Рысин, основатель и бессменный лидер рок-группы VicToriA Руслан Бондарев. Концерт пройдёт прямо в холле библиотеки, где будут выставлены книги и музыке и музыкантах.Прийти можно бесплатно.А в 11:00 в библиотеке проведут on-line встречу Большое космическое путешествие» с детской писательницей Еленой УльевойДля тех, кто не хочет при общении с общении с цивилизованным миром, как В.Л. Мутко, незабываемо читавший текст с трибуны, да и вообще ценит знания и культуру.Сегодня международный День прогулок по парку. Если есть такая возможность, обязательно выберетесь в одно из общественных пространств Липецка, погода к этому располагает.В XXI веке к двум извечным российским проблемам, одна из которых – дороги, добавилась ещё парочка: трудно найти хорошую работу и при этом ещё труднее – достойного работника.