Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Общество
228
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: встреча с человеком-оркестром, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели

Нас ждут два ярких концерта, перебои с водой и день прогулок по парку.

Время менять гардероб

В Липецке резко потеплеет, температура поднимется от +13 до +15 градусов, день пройдёт без осадков.

Перебои с водой

Холодную воду сегодня никому отключать не планируют, но с 10:00 до окончания ремонтных работ будет снижено давление в трубах:

- микрорайоны 1 – 19;
- район Карьера;
- Центр города.

Когда всё починят, вода может оказаться мутной.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 6-й Гвардейской дивизии, 6, 20, 22, 24, 26;
- ул. Алмазная, 10;
- ул. Боевой проезд, 5, 5а, 25/2, 25/3, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 30;
- ул. Краснознаменная, 17, 19, 21, 23;
- ул. К. Шаталовой, 2а, 10а;
- ул. Молодежная, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15;
- ул. Семёна Кондарева, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11.

Пробки

Относительное спокойствие на дорогах после выходных сегодня закончится. Заторы начали появляться с раннего утра, следить за ними поможет приложение.


Творческая встреча

В 17:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится встреча с одним из самых творческих ныне живущих липчан – музыкантом, артистом, ветераном Липецкой филармонии Игорем Карпием (12+).

Герой вечера умеет играть на многих музыкальных инструментах, для гостей он исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Иоганна Пахельбеля, Франца Шуберта, Александра Тимошенко, Андрея Романова и Вячеслава Черникова.

Игорь Карпий в одной из ролей в музыкальном спектакле «Левша»

Вход свободный.

Квартирник в «Есенинке»

В 18:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Циолковского. 15/3) состоится целый музыкальный квартирник (12+).

Соберутся инклюзивный вокально-инструментальный ансамбль «Разные», его руководитель Олег Миронцев, а также авторы-исполнители Сергей Гудаев, Юрий Родионов, Игорь Кузнецов, Алексей Рысин, основатель и бессменный лидер рок-группы VicToriA Руслан Бондарев. Концерт пройдёт прямо в холле библиотеки, где будут выставлены книги и музыке и музыкантах.

Прийти можно бесплатно.

Неделя детской книги

В 10:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Толстого, 40) пройдёт час весёлого чтения Весёлые строчки для небольших человечков» в честь 120-летия со дня рождения Агнии Барто (0+).

А в 11:00 в библиотеке проведут on-line встречу Большое космическое путешествие» с детской писательницей Еленой Ульевой (6+).

Учи английский

В 13:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) состоится практикум по иностранным языкам «Путешествуем с английским» (12+).

Для тех, кто не хочет при общении с общении с цивилизованным миром, как В.Л. Мутко, незабываемо читавший текст с трибуны, да и вообще ценит знания и культуру.

День прогулок

Сегодня международный День прогулок по парку. Если есть такая возможность, обязательно выберетесь в одно из общественных пространств Липецка, погода к этому располагает.
В России сегодня день Алексея Тёплого. Считалось, что если день тёплый, то такой же будет и вся весна.

Перекуры на работе не победить

Некурящие кандидаты пользуются преимуществом при трудоустройстве в 13% компаний Липецка, выяснили в ходе опроса социологи SuperJob. В 2011 году приверженцев здорового образа жизни старались нанимать в 25% компаний, в 2020 году их число сократилось до 20%. Сейчас, видимо, даёт о себе знать нехватка квалифицированных специалистов, руководству уже не так важно появляется ли у них сигарета во рту.

В XXI веке к двум извечным российским проблемам, одна из которых – дороги, добавилась ещё парочка: трудно найти хорошую работу и при этом ещё труднее – достойного работника.

Цифровой контроль от работодателя

В 13% липецких компаний действуют запреты на социальные сети в рабочее время, подсчитали в SuperJob. В 2023 году таких организаций было 20% – видимо, работодателям пришлось пойти на уступки, свою роль сыграли и блокировки, из-за которых во многие популярные сети стало трудно попасть.

Вместе с тем наряду с государством наращивают цифровой контроль и руководители организаций. 23% требуют от сотрудников соблюдать этику высказываний (три года назад было 17%), запрет на негативные комментарии о компании действует в 15% организаций и фирм (было 12%), 10% запрещают публиковать вообще любую информацию а работодателе (было 4%).

А коммерческую тайну свято блюдут в 35% организаций. За нарушение предусмотрены выговоры. Штрафы и даже увольнения. А теперь в комментариях желающие могут порассуждать о свободе слова в стабильной стране.

Дорогие липчане! Вот и март уже подошёл к концу, хотя и он подарит нам ещё несколько интересных событий. Новости – главная примета XXI века, причём если рыскать по всем сайтам, то уследить за потоком просто невозможно. Но у липчан есть GOROD48 – всё важное и интересное собрано в одном месте. Ждём вас на наших электронных страницах 24/7. До новый встреч!
2
0
0
1
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
15 минут назад
Сделайте репортаж про блошиный рынок.Места очень мало,люди протискиваются между рядами,и дышат друг другу в лицо. Недовольны и продавцы и покупатели,которых итак очень мало.Обещали людям нормальные условия,.
Ответить
Электорат
26 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить