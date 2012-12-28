Температура поднимается все выше – в Липецкой области до +18

Антициклон все также не пропускает в наш регион дожди.

В ближайшие двое суток территория Липецкой области будет находиться на юго-западной периферии антициклона, существенных осадков не ожидается. 1 апреля скажется влияние атмосферных фронтов южного циклона, пройдут небольшие дожди.









По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Температура ночью будет от 0 до +5, днем – от +13 до +18.





В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +1 до +3 градусов, днем – от +13 до +15 градусов.





День 30 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +17. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году – 17 градусов мороза.

Среднесуточные температуры составят 8-10 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.