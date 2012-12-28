Заболеваемость ОРВИ снизилась, коронавирусом — выросла

На минувшей неделе в Липецкой области зарегистрировано 4577 случаев ОРВИ, в том числе четыре случая гриппа, что на 5% ниже уровня предыдущей недели и ниже уровня эпидпорога на 45,5%. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Основная доля заболевших зарегистрирована в Липецке — 63% всех случаев ОРВИ. Сейчас циркулируют негриппозные респираторные вирусы и вирусы гриппа H3N2.Коронавирус за неделю выявили у 47 человек, что на 23,7% выше уровня предыдущей недели.