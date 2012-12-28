179
сегодня, 13:24

Внутренний ремонт областной научной библиотеки подешевел на четыре миллиона

Победитель торгов на контракт по ремонту здания серьезно снизил начальную цену. Закончить работу он должен через год.

Разыгран последний крупный контракт на ремонт Липецкой областной научной библиотеки. В тогах участвовали две компании, их победитель снизил начальную цену контракта с 63,1 миллиона рублей до 59 миллионов. Любопытно, что его соперник снизил цену контракта всего на одну копейку!

«По проекту на двух этажах разместятся тихие зоны для чтения, коворкинг- и нетворкинг-зоны, образовательная площадка, конференц-зал, кинозал, выставочный зал, пространства для творческой активности и уютное кафе», — рассказали ранее в министерстве культуры Липецкой области.

Внутренний ремонт библиотеки должен закончиться через год, 1 марта 2027-го.

Напомним, капитальный ремонт здания библиотеки 1963 года постройки начался в 2023 году. Он проводится частями. Сначала были отремонтированы крыша и фасад здания, потом заменены коммуникации. Сейчас библиотека закрыта, читатели пользуются областной юношеской библиотекой на улице Неделина, 31а.

Фото: дизайн-проект библиотеки



ремонт библиотеки
