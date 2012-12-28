Липецкая область оказалась в середине рейтинга по вводу жилья на одного человека

Липецкая область заняла 45 место в рейтинге регионов России по объему ввода жилья на душу населения по итогам 2025 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.

На одного жителя нашего региона пришлось 0,617 квадратного метра нового жилья — это чуть меньше среднероссийского показателя (0,714). Общий объем введенного жилья в Липецкой области составил 684 тысячи квадратных метров, что на 13,6% ниже уровня 2024 года. Удельный вес регионального объема введенного жилья составил 0,6% от общего объема жилья, введенного в России в 2025 году.Для рейтинга эксперты РИА Новости сравнивали регионы по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя. По данным исследования, этот показатель колебался в диапазоне от 0,12 до 2,05 квадратного метра жилья на человека.Лидером рейтинга стала Ленинградская область с показателем 2,05 квадратного метра на человека. Более одного метра на душу населения ввели также в Тюменской области, Республике Алтай, Чечне, Московской области, Туве, Адыгее, Калининградской области и Краснодарском крае. В числе регионов с самыми низкими показателями — Магаданская, Мурманская области, Чукотка, Еврейская автономная область, Коми, Камчатский край, Кемеровская и Томская области.