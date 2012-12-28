Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
Сегодня в Липецке: концерт виртуоза, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
Липецкая область оказалась в середине рейтинга по вводу жилья на одного человека
Липецкая область заняла 45 место в рейтинге регионов России по объему ввода жилья на душу населения по итогам 2025 года. Рейтинг подготовило РИА Новости.
Для рейтинга эксперты РИА Новости сравнивали регионы по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2025 году, в пересчете на одного жителя. По данным исследования, этот показатель колебался в диапазоне от 0,12 до 2,05 квадратного метра жилья на человека.
Лидером рейтинга стала Ленинградская область с показателем 2,05 квадратного метра на человека. Более одного метра на душу населения ввели также в Тюменской области, Республике Алтай, Чечне, Московской области, Туве, Адыгее, Калининградской области и Краснодарском крае. В числе регионов с самыми низкими показателями — Магаданская, Мурманская области, Чукотка, Еврейская автономная область, Коми, Камчатский край, Кемеровская и Томская области.
