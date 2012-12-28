Сегодня в Липецке: встреча с человеком-оркестром, ограничивать соцсети и мессенджеры начали уже и работодатели
27-летнего воронежца задержали с десятью наполненными наркотиками бутылочками
Мужчина уже арестован на время следствия.
«Задержанный рассказал, что является межрегиональным курьером. Партию наркотика он получил в Воронеже и приехал в Липецк для его сбыта. В телефоне подозреваемого полицейские обнаружили переписку с куратором-работодателем, которому он отправлял фотографии с оборудованными тайниками-закладками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Отделом полиции №3 возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков». Воронежец арестован на время следствия, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Полицейские устанавливают других участников криминальной схемы.
