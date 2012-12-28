27-летнего воронежца задержали с десятью наполненными наркотиками бутылочками

27-летнего наркокурьера из Воронежа задержали в Октябрьском районе Липецка: в его сумке полицейские обнаружили 10 емкостей с жидкостью, содержащей в своём составе N-метилэфедрон.«Задержанный рассказал, что является межрегиональным курьером. Партию наркотика он получил в Воронеже и приехал в Липецк для его сбыта. В телефоне подозреваемого полицейские обнаружили переписку с куратором-работодателем, которому он отправлял фотографии с оборудованными тайниками-закладками», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Отделом полиции №3 возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков». Воронежец арестован на время следствия, ему грозит до 20 лет лишения свободы.Полицейские устанавливают других участников криминальной схемы.