За сутки коронавирус в Липецкой области выявили у 186 человек

8 человек умерли.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 186 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 337 человек выздоровели.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 852 случая COVID-19, выздоровели 79 942 человека, умер 2 921 человек.



По состоянию на 14 января, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 701 724 человека, повторную вакцинацию - 685 446 человек. Коллективный иммунитет составляет 77,9%.



Критериям свободного от COVID-19 региона Липецкая область не соответствует ни по одному из пяти пунктов.



В России за сутки выявлены 27 179 случаев COVID-19, выздоровели 26 584 человека, умерли — 723 человека.



С начала эпидемии в стране выявили 10 774 304 случая COVID-19, выздоровели 9 835 884 человека, умерли — 320 634 человека.