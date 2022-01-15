Коронавирус

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За сутки коронавирус в Липецкой области выявили у 186 человек

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#коронавирус
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За сутки коронавирус в Липецкой области выявили у 186 человек

8 человек умерли.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 186 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 337 человек выздоровели.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 852 случая COVID-19, выздоровели 79 942 человека, умер 2 921 человек.

По состоянию на 14 января, вакцинацию первым компонентом в регионе прошли 701 724 человека, повторную вакцинацию - 685 446 человек. Коллективный иммунитет составляет 77,9%. 

Критериям свободного от COVID-19 региона Липецкая область не соответствует ни по одному из пяти пунктов.

В России за сутки выявлены 27 179 случаев COVID-19, выздоровели 26 584 человека, умерли — 723 человека.

С начала эпидемии в стране выявили 10 774 304 случая COVID-19, выздоровели 9 835 884 человека, умерли — 320 634 человека.
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#коронавирус
1

Комментарии (1)

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Гостья1

41 минуту назад
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