Коронавирус

55 минут назад

В торговых центрах продолжают игнорировать антиковидные ограничения

5 500
#торговля #коронавирус
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В торговых центрах продолжают игнорировать антиковидные ограничения

Сегодня выявили два нарушения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня сотрудники управления обследовали три торговых центра: «Фреш», «Омега», «Ривьера» на предмет соблюдения требований 159-го постановления администрации Липецкой области. В результате были составлены два протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.

- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей, и призывает всех граждан и организации соблюдать правила поведения при введении режима повышенной готовности, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению, - отмечают в управлении.
5 500
#торговля #коронавирус
1

Комментарии (5)

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Правда

3 минуты назад
В транспорте все без масок, стоят рядом друг с другом, ну и о каких ограничениях постоянно говорят?
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Какой позор

17 минут назад
Ковид по смертности во второй десятке. Какие по нему ограничения? Вы в своём уме? С онко и психами раберитесь и лечите, а ковид мы переживём
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Кошмар

21 минуту назад
У людей и так денег нет, надо казну опять пополнять, за счет людей
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Владимир

29 минут назад
Вначале разрешим корпоративы, отправим всех отдыхать в "дружественную и благополучную" Турцию, а потом опять начинаем ловить граждан по торговым центрам. Бред.
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Гость

42 минуты назад
Вот работа, гуляй себе по тц. Мечта дармоеда.
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