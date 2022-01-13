В торговых центрах продолжают игнорировать антиковидные ограничения

Сегодня выявили два нарушения.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня сотрудники управления обследовали три торговых центра: «Фреш», «Омега», «Ривьера» на предмет соблюдения требований 159-го постановления администрации Липецкой области. В результате были составлены два протокола об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.



- Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области напоминает, что санкция статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривает штраф для юридического лица в размере от 100 000 до 300 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей от 30 000 до 50 000 рублей, и призывает всех граждан и организации соблюдать правила поведения при введении режима повышенной готовности, а также обращает внимание всех работников и посетителей торговых объектов, что меры профилактики действуют с марта 2020 года по настоящее время и направлены на снижение риска распространения новой коронавирусной инфекции и являются обязательным к соблюдению, - отмечают в управлении.