Общество

32 минуты назад

Пост в Instagram обернулся для липчанина штрафом

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#штраф #нарушение ПДД #соцсети
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Водитель выложил в соцсети свои опасные виражи. Но оштрафовали его за «заниженный таз».

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Сотрудники полиции при мониторинге интернета выявили видеозапись с нарушением правил дорожного движения. На глаза полицейским попался ролик, снятый на кольце площади Революции в Липецке. Там водитель черной заниженной «Приоры» намеренно уходит в заносы на скользкой заснеженной дороге. Во время лихих маневров в таких условиях водитель легко может потерять управление и стать причиной ДТП.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, нарушителем оказался 24-летний житель Липецка. С 2020 года на него было оформлено 22 протокола за нарушения правил дорожного движения. При проверке «Приоры» инспекторы заметили незаконно внесённые в конструкцию изменения. На липчанина составили протокол по ст. 12.5 КОАП РФ. Штраф составил 500 рублей.

Кроме того, владельцу машины нужно в течение суток снять все обвесы. Если он этого не сделает, то  «Приору» снимут с регистрационного учёта, то есть автомобиль лишат номера. 

Так как лихие манёвры на кольце не привели ни к каким последствиям, то водителя не привлекли к ответственности за опасную езду.

4 1035
#штраф #нарушение ПДД #соцсети
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Комментарии (4)

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Да уж

15 минут назад
Дураков в стране полно,и берут всю гадость из за границы.
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Мдаа

18 минут назад
Ураа, хорошая новость, может таких отмороженных меньше станет в городе.
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Михаил

19 минут назад
Маразм, а на улицы не пробовали выходить, вот удивитесь.
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Ох напугали!!!!

25 минут назад
* вечером к Линии! Там на парковке таких тазов и т.п. полнО! И всем плевать!
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