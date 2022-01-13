Пост в Instagram обернулся для липчанина штрафом

Водитель выложил в соцсети свои опасные виражи. Но оштрафовали его за «заниженный таз».

Сотрудники полиции при мониторинге интернета выявили видеозапись с нарушением правил дорожного движения. На глаза полицейским попался ролик, снятый на кольце площади Революции в Липецке. Там водитель черной заниженной «Приоры» намеренно уходит в заносы на скользкой заснеженной дороге. Во время лихих маневров в таких условиях водитель легко может потерять управление и стать причиной ДТП.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, нарушителем оказался 24-летний житель Липецка. С 2020 года на него было оформлено 22 протокола за нарушения правил дорожного движения. При проверке «Приоры» инспекторы заметили незаконно внесённые в конструкцию изменения. На липчанина составили протокол по ст. 12.5 КОАП РФ. Штраф составил 500 рублей.

Кроме того, владельцу машины нужно в течение суток снять все обвесы. Если он этого не сделает, то «Приору» снимут с регистрационного учёта, то есть автомобиль лишат номера.



Так как лихие манёвры на кольце не привели ни к каким последствиям, то водителя не привлекли к ответственности за опасную езду.