Кибершкола креативных цифровых технологий для девочек теперь и в Липецке

Школьниц здесь обучают креативному digital





Девочки из IT-Sissters

Фото: IT-Sissters

Эпоха длинных профессий подходит к концу. По прогнозам кадровых агентств, через 5 лет половина сегодняшних видов деятельности перестанет существовать: людей заменит искусственный интеллект. Одним из ключевых навыков в такой ситуации становится умение овладевать новыми знаниями.

Один раз и на всю жизнь — это больше не про профессиональный рост, развиваться нужно постоянно и многогранно. К такому выводу пришли основатели популярного образовательного проекта KIBERone и запустили в Липецке еще один. Так на базе хорошо известной в городе школы появилась инновационная школа для девочек IT-Sissters. Филиалы есть в разных частях города.

В IT-Sissters девочки учатся работать в графических редакторах, делать маски в Instagram, создавать интернет-магазины, сайты, моушен-дизайн, снимать рекламные ролики, рисовать комиксы, организовывать арт-съемки с фото и видео. Осваивают сторителлинг, рисуют 3D-дизайн собственной комнаты, создают виртуальную одежду.

Первое занятие — бесплатное

Фото: IT-Sissters

Такое образование сегодня очень престижно, а через 5–7 лет оно и вовсе может стать необходимостью. Подобные навыки станут обязательными при приеме на работу.

В отличие от KIBERone , который учит языкам программирования, а 70% учащихся — мальчики, в IT-Sissters больше творчества. Программа рассчитана на девочек, интересующихся современными технологиями, в возрасте от 8 до 13 лет.





Иллюстрация: IT-Sissters

— Мы создали этот проект международного уровня для того, чтобы обеспечить подрастающее поколение современными цифровыми навыками, которые не преподаются в общеобразовательных учреждениях, но являются востребованными в эпоху глобальной автоматизации, — поясняет основатель проекта Ольга Апалькова.

Задача IT-Sissters — преодолеть гендерный разрыв в технологиях и изменить представление о том, что цифровые технологии — это сложно. Каждые 6 месяцев программы обновляются с помощью специалистов из крупных IT-компаний. Большинство партнеров проводят интерактивные мероприятия и наставничество, предлагая резидентам поистине захватывающий опыт.

Узнать больше о новой школе цифровых технологий для девочек и записать ребенка на пробное занятие можно по телефону +7 (995) 102-44-42 или на сайте IT-Sissters . Первое занятие — бесплатное. Они проходят по воскресеньям. Менеджеры помогут подобрать ближайшую к вам «КиберШколу».

Количество мест в школе для девочек ограничено. Но, если записаться на занятие до 31 января, вы его получите гарантированно.

Регулярные занятия проходят в выходные дни утром, днем или вечером. По окончании учебного года резидент получает сертификат международного образца на русском и английском языке.

— Обучение требует определенных усилий, поэтому не тащите ребенка в «КиберШколу» насильно. Даже если знаете, что уже через несколько лет доходы людей с цифровыми навыками будут как минимум в три раза выше, чем средние доходы специалистов в других областях. Имея такой багаж знаний, резиденты «КиберШколы» в будущем смогут легко открыть любой бизнес и помогать родителям. Загадайте желание, чтобы ваша дочка стала самостоятельной, уверенной личностью и классным специалистом. Это круто! — говорят в IT-Sissters.





В сентябре 2020 года проект KIBERone, подразделением которого является IT-Sissters, признан мировым лидером в сфере цифрового образования детей по версии Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО в рамках международного конкурса WSIS-2020.

Разблокируйте таланты вашего ребенка по телефону +7 (995) 102-44-42 или на сайте it-sissters.com .



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