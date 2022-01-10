Пропавшая в Ельце школьница найдена у знакомых в Хлевенском районе

Пропавшая сегодня в Ельце 11-летняя девочка найдена в Хлевенском районе. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.



Оказалось, что школьница отправилась в гости к знакомым.



Напомним, сегодня утром девочка ушла из дома и перестала давать о себе знать. Ее поисками занялись правоохранители и волонтеры.





