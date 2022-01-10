Происшествия

14 минут назад

Пропавшая в Ельце школьница найдена у знакомых в Хлевенском районе

206
#пропавшие без вести
1
Пропавшая в Ельце школьница найдена у знакомых в Хлевенском районе
Пропавшая сегодня в Ельце 11-летняя девочка найдена в Хлевенском районе. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Оказалось, что школьница отправилась в гости к знакомым.

Напомним, сегодня утром девочка ушла из дома и перестала давать о себе знать. Ее поисками занялись правоохранители и волонтеры.


206
#пропавшие без вести
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

11-летняя девочка пропала в Ельце
#пропавшие без вести
11
11-летняя девочка пропала в Ельце

сегодня, 18:38

Происшествия
Автобус 315-го маршрута попал в ДТП в Липецке
#ДТП
21
Автобус 315-го маршрута попал в ДТП в Липецке

сегодня, 16:29

Происшествия
Новогодние каникулы в Липецке спокойнее прошлогодних
#происшествия #ГО и ЧС
Новогодние каникулы в Липецке спокойнее прошлогодних

сегодня, 15:09

Происшествия
Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации
#несчастный случай
7
Захлебнувшуюся в ванной годовалую девочку перевели из реанимации

сегодня, 13:29

Происшествия
Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики
#падение с высоты
7
Найденный мертвым у общежития мужчина несколько дней употреблял алкоголь и наркотики

сегодня, 12:54

Происшествия
В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»
#дети
23
В Ельце двое детей разбились на «ватрушках»

сегодня, 12:52

Происшествия