Происшествия
14 минут назад
Пропавшая в Ельце школьница найдена у знакомых в Хлевенском районе
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Пропавшая сегодня в Ельце 11-летняя девочка найдена в Хлевенском районе. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области.
Оказалось, что школьница отправилась в гости к знакомым.
Напомним, сегодня утром девочка ушла из дома и перестала давать о себе знать. Ее поисками занялись правоохранители и волонтеры.
Оказалось, что школьница отправилась в гости к знакомым.
Напомним, сегодня утром девочка ушла из дома и перестала давать о себе знать. Ее поисками занялись правоохранители и волонтеры.
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