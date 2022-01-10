Коронавирус
58 минут назад
За сутки в Липецкой области выявили 105 случаев COVID-19, 8 человек умерли
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Для сравнения: 10 января 2021 года были выявлены 165 случаев инфицирования коронавирусом.
За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 105 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 52 человека вылечились.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 163 случая COVID-19, выздоровели 78 655 человек, умерли 2 883 человека.
В России за сутки выявлены 15 830 случаев COVID-19, выздоровели 19 890 человек, умер — 741 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 666 679 случаев COVID-19, выздоровели 9 706 802 человека, умерли — 316 904 человека.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 163 случая COVID-19, выздоровели 78 655 человек, умерли 2 883 человека.
В России за сутки выявлены 15 830 случаев COVID-19, выздоровели 19 890 человек, умер — 741 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 10 666 679 случаев COVID-19, выздоровели 9 706 802 человека, умерли — 316 904 человека.
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