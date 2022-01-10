Коронавирус

58 минут назад

За сутки в Липецкой области выявили 105 случаев COVID-19, 8 человек умерли

2 410
1
За сутки в Липецкой области выявили 105 случаев COVID-19, 8 человек умерли

Для сравнения: 10 января 2021 года были выявлены 165 случаев инфицирования коронавирусом.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 105 новых случаев коронавирусной инфекции, 8 человек умерли, 52 человека вылечились.

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 85 163 случая COVID-19, выздоровели 78 655 человек, умерли 2 883 человека.

В России за сутки выявлены 15 830 случаев COVID-19, выздоровели 19 890 человек, умер — 741 человек.

С начала эпидемии в стране выявили 10 666 679 случаев COVID-19, выздоровели 9 706 802 человека, умерли — 316 904 человека.
2 410
1

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Внушаемый

19 минут назад
Смертность от всего в Лип.обл. 50- 60 чел. в сутки.Это официальные цифры.К Дельте иммунитет сформировался,но уже атакуют новые штаммы,к которым нет иммунитета.Как образуется иммунитет? На первом месте вакцина,Потом переболевшие в тяжелой или легкой форме,А большинство даже не почувствует,что иммунитет уже выработался,в принципе,как и должно быть.В любом случае желаю всем долгих лет жизни!
ответить

Липчанин

46 минут назад
Пока морги в больницах не уберут из под подчинение и не передадут прокуратуре, СК, что б можно было точно установить от чего умер человек, так как больше половины в больницах как раз умирают из халатности медиков. И не будут спрашивать с них согласно УК, смертность в больн цах так и будет и ни кто не будет нести ответственность
ответить

Еще в рубрике

Новогодние праздники сказались на ковид-статистике
#коронавирус
2
Новогодние праздники сказались на ковид-статистике

сегодня, 10:17

Коронавирус
В новогодние праздники COVID-19 убил в Липецкой области 71 человека
#коронавирус
4
В новогодние праздники COVID-19 убил в Липецкой области 71 человека

сегодня, 09:47

Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли девять человек
#коронавирус #статистика
23
За сутки от COVID-19 умерли девять человек

вчера, 11:53

Общество
В Липецкой области скончались семеро пациентов с COVID-19
#коронавирус
33
В Липецкой области скончались семеро пациентов с COVID-19

08.01.2022 11:53

Коронавирус
Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19
#вакцинация
37
Липецкая область приближается к топу регионов по иммунитету к COVID-19

08.01.2022 10:09

Коронавирус
За сутки от COVID-19 умерли восемь человек
#коронавирус
36
За сутки от COVID-19 умерли восемь человек

07.01.2022 14:13

Коронавирус