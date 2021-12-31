108 новых случаев и 11 умерших - суточные данные эпидемии

За сутки в Липецкой области выявлены 108 случаев коронавирусной инфекции, 246 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.



С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 84 009 человек, 77 713 из них выздоровели, 2 804 человека от COVID-19 умерли.

Полностью вакцинированы 670 730 жителей области.



В России за стуки зарегистрировано 20 638 случаев инфицирования коронавирусом, 40 692 человек вылечились от COVID-19, 912 человек от болезни умерли.



С начала эпидемии в Российской федерации коронавирусной инфекцией заболели 10 499 982 человек, 9 463 919 из них выздоровели, 308 860 - от COVID-19 скончались.



