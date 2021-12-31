Коронавирус

39 минут назад

108 новых случаев и 11 умерших - суточные данные эпидемии

3 218
#Коронавирус
108 новых случаев и 11 умерших - суточные данные эпидемии
За сутки в Липецкой области выявлены 108 случаев коронавирусной инфекции, 246 человек из ранее заболевших COVID-19 выздоровели, 11 человек от болезни умерли. Такие данные приводит сегодня сайт стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии в Липецкой области коронавирусная инфекция выявлена у 84 009 человек, 77 713 из них выздоровели, 2 804 человека от COVID-19 умерли.
Полностью вакцинированы 670 730 жителей области.

В России за стуки зарегистрировано 20 638 случаев инфицирования коронавирусом, 40 692 человек вылечились от COVID-19, 912 человек от болезни умерли.

С начала эпидемии в Российской федерации коронавирусной инфекцией заболели  10 499 982 человек, 9 463 919 из них выздоровели,  308 860 - от COVID-19 скончались.

3 218
#Коронавирус

Комментарии (3)

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911

3 минуты назад
Как же вам не стыдно граждане врачи. Писать эту лживую статистику.
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Почему

6 минут назад
Власти не запретят эти праздники.Новогодняя пьяная вакханалия неминуемо приведет к смертям от коронавируса!
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Внушаемый

7 минут назад
В сводках полный сюрреализм!Желаю никому не оказаться в этих сводках!И ,вообще,не умирать! ЗОЖ -гарантия безопасности!Умеренный алкоголь по выходным!Самое главное хороший стул!Больше ходить пешком!Самое главное в Интернете,например,все это есть! Надо этому следовать! И тогда следующий Новый Год мы встретим в том же составе!С Новым Годом!
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