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49 минут назад

НЛМК приглашает студентов на чемпионат кейсов «РазРеши»

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НЛМК приглашает студентов на чемпионат кейсов «РазРеши»

Новолипецкий металлургический комбинат приглашает студентов попробовать свои силы в чемпионате кейсов «РазРеши». Соревнование даёт шанс трудоустройства на НЛМК, а также возможность повысить свои профессиональные знания. 

Студентам предстоит решать реальные производственные задачи из деятельности комбината в двух направлениях – аналитическое и инженерное. Каждую команду будет сопровождать наставник-эксперт. Победители получат путевку в финал Международного кейс-чемпионата «Metal Cup», сертификаты на обучение и возможность стажировки на крупнейшем металлургическом предприятии.

Участниками чемпионата могут стать студенты среднего профессионального и высшего образования. Команды формируются из 3-5 человек в возрасте от 16 до 25 лет.  Подробная информация на сайте чемпионата. Заявки принимаются до 1 февраля. 

С 2019 года НЛМК проводит корпоративный кейс-чемпионат «РазРеши». За три года в кейс-чемпионате «РазРеши» уже приняли участие около 500 студентов, 23 из них стали сотрудниками НЛМК.

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