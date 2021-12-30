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Приключения 29-летнего липчанина закончились двумя уголовными делами

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#кража #угон
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Приключения 29-летнего липчанина закончились двумя уголовными делами

Мужчина обокрал таксиста и угнал автомобиль, чтобы покататься с друзьями. 

Оперативники уголовного розыска липецкого отдела полиции №6 раскрыли кражу и угон. Оба преступления совершил 29-летний житель города.

В начале декабря в полицию обратился 60-летний таксист, у которого пассажир украл сотовый телефон, а затем с его помощью снял со счета водителя 8000 рублей.

Как выяснили полицейские, телефон украл ранее судимый 29-летний житель Липецка. 3 декабря он ехал на такси с улицы Фрунзе домой на улицу Ибаррури. По дороге пассажир попросил у таксиста телефон, чтобы позвонить, и, как только автомобиль притормозил, выскочил из машины. Затем он перевел с телефона таксиста на свой банковский счет 8000 рублей. 

На днях полицейские задержали прыткого пассажира и выяснили, что его криминальные приключения кражей у таксиста не закончились. 21 декабря липчанин угнал автомобиль «Хендай» принадлежащий 39-летней женщине.

«На улице Терешковой он заметил автомобиль с ключом зажигания в замке, угнал машину и весь день катался по городу с друзьями. Наконец, попал в яму, выбраться из нее не смог и бросил машину», - сообщили детали похождений липчанина в пресс-службе областного управления МВД.

В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела: по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета» и по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».  

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#кража #угон
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Комментарии (2)

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Есть вопрос

30 минут назад
Как всегда: вышедшие на волю животные начинают обычным людям портить жизнь. Давно пора их перевоспитывать после тюрьмы. Принудительные работы, социализация и т.д
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Да уж

55 минут назад
целый день катался по городу и его поймать не могли? еще делайте оптимизацию в гибдд, щас уже каждый 3 пьяный и на угнаных машинах катаются, а у нас оптимизации и рекстуризации
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