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С нового года россияне смогут получить налоговый вычет за занятия спортом до 15 тыс рублей
Максимальная сумма, которую можно будет вернуть за год занятий, составит 15,6 тысячи рублей.
Россияне с 1 января 2022 года смогут получить налоговый вычет до 15 тысяч рублей за занятия спортом, - рассказал "Прайму" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор" Юрий Захаров.
"Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей", — сообщил юрист.
По его словам, право на налоговый вычет за занятия спортом имеет любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ. Для возврата денежных средств необходимы документы, подтверждающие "расходы на спорт" (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств. "Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. Тогда нужно дополнительно приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка, - пояснил эксперт.
Уточняется, что для получения налогового вычета необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.
Специалист подчеркнул, что несмотря на вступившие в законную силу 1 августа 2021 года изменения в ст.219 Налогового Кодекса РФ, вычет можно применить только с 2022 года.
"При этом абонементы в физкультурно-оздоровительные организации, оплаченные в 2021 году, не подойдут", — отметил эксперт. Захаров рекомендует подождать наступления нового года — "тогда и приобрести абонемент для занятия спортом уже со значительной выгодой в виде налогового вычета".
"Россияне получат право сэкономить 13% процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год. Таким образом можно сэкономить максимум до 15 тысяч 600 рублей", — сообщил юрист.
По его словам, право на налоговый вычет за занятия спортом имеет любой совершеннолетний россиянин, который платит НДФЛ. Для возврата денежных средств необходимы документы, подтверждающие "расходы на спорт" (договор на предоставление услуг в данной области и кассовый чек), справка 2-НДФЛ и декларация 3-НДФЛ, а также банковские реквизиты для перечисления денежных средств. "Спортивный налоговый вычет" можно получить и на своих детей. Тогда нужно дополнительно приложить копию свидетельства о рождении своего несовершеннолетнего ребенка, - пояснил эксперт.
Уточняется, что для получения налогового вычета необходимо, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень организаций, в которых физкультура и спорт являются основным видом деятельности.
Специалист подчеркнул, что несмотря на вступившие в законную силу 1 августа 2021 года изменения в ст.219 Налогового Кодекса РФ, вычет можно применить только с 2022 года.
"При этом абонементы в физкультурно-оздоровительные организации, оплаченные в 2021 году, не подойдут", — отметил эксперт. Захаров рекомендует подождать наступления нового года — "тогда и приобрести абонемент для занятия спортом уже со значительной выгодой в виде налогового вычета".