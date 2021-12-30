Здоровье

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Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями

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#обморожение #рыбалка #рыбак
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Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями

Мужчина стал жертвой хорошего клёва.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с обморожениями руки госпитализировали рыбака.

Мужчина, которому около 70 лет, стал жертвой хорошего клёва. На рыбалке он всё время доставал из воды и снимал рыбу, мужчина был в перчатках, но в результате всё равно мочил одну руку.

В результате у липчанина посинели два пальца. Медики делают всё возможное, но обморожение сильное — может даже дойти до ампутации кончиков пальцев.

Мужчина несвоевременно обратился к врачам — спустя неделю после похода на рыбалку.
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#обморожение #рыбалка #рыбак
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Комментарии (2)

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Вован

48 минут назад
Ловил, как последний раз. Меру нужно знать во всем. Рыба не куда не денется, а пальцы новые не вырастут!
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Житель

50 минут назад
А писать он ходил? Или нет?
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