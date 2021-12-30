Липецкого рыбака госпитализировали с обморожениями

Мужчина стал жертвой хорошего клёва.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, в ожоговый центр с обморожениями руки госпитализировали рыбака.



Мужчина, которому около 70 лет, стал жертвой хорошего клёва. На рыбалке он всё время доставал из воды и снимал рыбу, мужчина был в перчатках, но в результате всё равно мочил одну руку.



В результате у липчанина посинели два пальца. Медики делают всё возможное, но обморожение сильное — может даже дойти до ампутации кончиков пальцев.



Мужчина несвоевременно обратился к врачам — спустя неделю после похода на рыбалку.