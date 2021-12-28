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В Белгороде водитель Mercedes около 30 метров протащил инспектора ДПС за машиной
По данному факту Следственным комитетом проводится проверка.
СК РФ по Белгородской области проводит доследственную проверку по факту применения насилия к сотруднику ДПС.
26 декабря нарядом ДПС на одной из улиц Белгорода был остановлен автомобиль Мерседес. Сотрудник в форменном обмундировании подошел к автомобилю и открыл дверь со стороны водителя. В это время водитель начал движение назад, правоохранитель оставался около открытой двери, но автомобиль не остановился и продолжил движение, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
Водитель Мерседеса протащил за собой сотрудника ДПС около 30 метров, - пишет "Бел.Ру".
В соцсетях сообщают, что автомобилист в момент происшествия был пьян и что он протащил инспектора за машиной несколько десятков метров. Кроме этого, по предварительным данным, у водителя не было удостоверения.
Сейчас изучаются видеоматериалы, изъятые из патрульного автомобиля и иных источников, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорится в пресс-релизе Следственного комитета.
26 декабря нарядом ДПС на одной из улиц Белгорода был остановлен автомобиль Мерседес. Сотрудник в форменном обмундировании подошел к автомобилю и открыл дверь со стороны водителя. В это время водитель начал движение назад, правоохранитель оставался около открытой двери, но автомобиль не остановился и продолжил движение, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
Водитель Мерседеса протащил за собой сотрудника ДПС около 30 метров, - пишет "Бел.Ру".
В соцсетях сообщают, что автомобилист в момент происшествия был пьян и что он протащил инспектора за машиной несколько десятков метров. Кроме этого, по предварительным данным, у водителя не было удостоверения.
Сейчас изучаются видеоматериалы, изъятые из патрульного автомобиля и иных источников, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - говорится в пресс-релизе Следственного комитета.