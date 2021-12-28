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сегодня, 12:09

В Тамбовской области 7-летняя девочка погибла при пожаре в жилом доме

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#пожар #ребенок

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка.

В ночь с 27 на 28 декабря 2021 года произошло возгорание квартиры в жилом доме села Орловка Тамбовского района, в котором проживала женщина с двумя малолетними детьми. При тушении пожара спасатели обнаружили тело 7-летней девочки. Мамы и старшей дочери в момент возгорания в квартире не было, - сообщается на сайте Следственного комитетета РФ по Тамбовской области.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст.109 УК РФ, - отмечается в сообщении.

В ходе предварительного следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие трагической гибели ребенка. В настоящее время сотрудники МЧС, следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности электропроводки, - добавляется в пресс-релизе регионального СУ СК РФ.

137
#пожар #ребенок

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