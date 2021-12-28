Под Липецком «ВАЗ» 17-летнего подростка столкнулся с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один – погиб.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 декабря в селе Фащевка Грязинского района столкнулись «ВАЗ-2106» под управлением 17-летнего подростка и грузовик «Скания» с 40-летним водителем. Водитель «ВАЗа» доставлен в больницу, после оказания помощи его отпустили. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.В Липецком районе на дороге «Южный обход Липецка» столкнулись автомобиль «Форд» под управлением 54-летней женщины и грузовик «Вольво» 30-летнего водителя. От удара грузовик столкнулся с другим большегрузом «Вольво». В аварии пострадали водитель первого грузовика, женщина-водитель и ее 56-летний пассажир.

В селе Сторожевские Хутора Усманского района 38-летний водитель «Фольксвагена» сбил насмерть 31-летнего мужчину.

27 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1553 нарушения ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 31.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 45 фактов механического столкновения автомобилей.