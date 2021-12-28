Происшествия

сегодня, 09:15

Под Липецком «ВАЗ» 17-летнего подростка столкнулся с грузовиком

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#Авария #ДТП
Под Липецком «ВАЗ» 17-летнего подростка столкнулся с грузовиком

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека, один – погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 27 декабря в селе Фащевка Грязинского района столкнулись «ВАЗ-2106» под управлением 17-летнего подростка и грузовик «Скания» с 40-летним водителем. Водитель «ВАЗа» доставлен в больницу, после оказания помощи его отпустили. Причиной аварии стало нарушение очередности проезда.

В Липецком районе на дороге «Южный обход Липецка» столкнулись автомобиль «Форд» под управлением 54-летней женщины и грузовик «Вольво» 30-летнего водителя. От удара грузовик столкнулся с другим большегрузом «Вольво». В аварии пострадали водитель первого грузовика, женщина-водитель и ее 56-летний пассажир. 

В селе Сторожевские Хутора Усманского района 38-летний водитель «Фольксвагена» сбил насмерть 31-летнего мужчину.

27 декабря на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1553 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли семерых водителей, за неиспользование ремней безопасности – 31.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 1300 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 45 фактов механического столкновения автомобилей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (5)

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Водитель

22 минуты назад
Куда летите? На дороге как на жирной сковороде!
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ЮВП

27 минут назад
А почему его домой отпустили? Что бы опять за руль и людей давил ? Усыпить надо было.
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Нет

54 минуты назад
Животиков, но это не проблема.
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555

57 минут назад
А что уже права с 17 лет выдают
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Животиков

59 минут назад
в России ву с 17 выдают?
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