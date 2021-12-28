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16 минут назад

В Курске открыт инфекционный госпиталь

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#Курск #госпиталь #коронавирус
В Курске открыт инфекционный госпиталь

27 декабря в Курске прошла церемония передачи нового инфекционного госпиталя в ведение врачей. Госпиталь способен принять более пяти тысяч пациентов.

Как сообщают «Курские известия», госпиталь, который необходим для оказания экстренной круглосуточной помощи пациентам с коронавирусом, будет относиться к областной больнице. 

В госпитале семь отделений: приемное, куда входят эндоскопия, зал КТ, кабинеты; отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки; хирургия с двумя современными операционными; отделения для лечения пациентов с кардиологической и неврологической патологией; два  инфекционных отделения.

Общая площадь зданий госпиталя составляет 22,9 тыс.кв.м, работать в нем будут около 600 человек. В стационаре 232 койки.

Ежегодно помощь будет оказывается более 3,5 тысячи пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, при максимальной нагрузке госпиталь способен принять 5150 пациентов.

Фото «Курские известия»

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#Курск #госпиталь #коронавирус

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