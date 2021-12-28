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В Курске открыт инфекционный госпиталь
27 декабря в Курске прошла церемония передачи нового инфекционного госпиталя в ведение врачей. Госпиталь способен принять более пяти тысяч пациентов.
В госпитале семь отделений: приемное, куда входят эндоскопия, зал КТ, кабинеты; отделение реанимации и интенсивной терапии на 24 койки; хирургия с двумя современными операционными; отделения для лечения пациентов с кардиологической и неврологической патологией; два инфекционных отделения.
Общая площадь зданий госпиталя составляет 22,9 тыс.кв.м, работать в нем будут около 600 человек. В стационаре 232 койки.
Ежегодно помощь будет оказывается более 3,5 тысячи пациентов с тяжелыми формами инфекционных заболеваний, при максимальной нагрузке госпиталь способен принять 5150 пациентов.
Фото «Курские известия»