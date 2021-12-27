39 минут назад
Ученые заявили о способности коронавируса находиться в теле человека до 7 месяцев
Как оказалось, вирус широко распространяется по телу человека, даже если COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой формах.
Исследование показало, что коронавирус способен распространяться и размножаться не только в лёгких, но и по всему телу, попадая даже в мозг.
Чтобы выяснить, насколько широко коронавирус распространяется за пределами дыхательного аппарата и в течение какого времени покидает организм, ученые вскрыли и изучили тела 44 инфицированных.
Как оказалось, вирус широко распространяется по телу человека, даже если COVID-19 протекает в бессимптомной или легкой формах.
Уже на начальных стадиях заболевания вирус размножается в тканях за пределами дыхательной системы.
По словам экспертов, часть пациентов, которые переболели в тяжелой форме, затем вынуждены страдать от “длинного ковида”: вирус оказывает влияние на ряд систем, среди них сердечно-сосудистая, дыхательная и нервная.
"Кроме того, мы обнаружили РНК SARS-CoV-2 во множестве анатомических локаций, включая участки мозга, по истечении до 230 дней с появления первых симптомов", — говорится в исследовании. По словам экспертов, воспаления за пределами легких при этом практически не наблюдалось.
Исследование находится на стадии рецензирования, - передает РБК.
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23.12.2021 14:57В мире