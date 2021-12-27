Здоровье

17 минут назад

За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области

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#ОРВИ #грипп
За неделю ОРВИ заболел 8991 житель Липецкой области

Зарегистрировано 14 случаев гриппа.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, на минувшей неделе с 20 по 26 декабря в Липецкой области зарегистрирован 8991 случай острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 14 случаев гриппа.

Заболеваемость оказалась на 15% ниже уровня предыдущей недели. Снижение заболеваемости отмечено как среди детей (на 13-22%), так и среди взрослых (на 9%).

- Заболеваемость среди взрослых преимущественно связана с COVID-19, среди детей - с активизацией как вирусов гриппа типа А, так и «традиционных» негриппозных респираторных вирусов, - отмечают в Роспотребнадзоре. - При этом дети составляют 66% всех заболевших.

67% всех случаев ОРВИ по области (в том числе 8 случаев гриппа) были зарегистрированы в Липецке.

Лабораторно у заболевших выявляли COVID-19, грипп A, РС-вирусы, вирусы парагриппа и другие вирусы.

Кампания по вакцинации против гриппа завершена. Прививками охвачено 49,9% жителей области, вакцинировано более 562,9 тысячи человек, в том числе более 1,7 тысячи беременных, более 170 тысяч детей. За счет средств областного бюджета, работодателей и личные средства граждан привито более 41,3 тысячи жителей. Но сделать прививку еще можно как в государственных (по месту жительства, работы, учебы), так и в частных медицинских организациях.
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#ОРВИ #грипп

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