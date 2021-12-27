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21 минуту назад
В Москве вор угрожал взорвать гранату в торговом центре
Мужчину задержали.
В Москве задержан мужчина, который угрожал гранатой охранникам ТЦ "Метрополис", поймавшим его на воровстве, - передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.
"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", - сообщили в МВД.
Однако в управлении не уточнили, обнаружены ли опасные предметы у задержанного.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охраны. В дальнейшем мужчина достал предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.
В Интернете появилось видео эвакуации людей из торгового центра. На видеозаписи люди бегут в сторону выхода из здания без верхней одежды.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что инцидент, предварительно, произошел в магазине "Золотое яблоко". По одной из версий, посетителя поймали на краже духов, после чего он достал муляж гранаты, - передает РЕН ТВ.
"Менее двух часов понадобилось сотрудникам уголовного розыска столичной полиции для установления личности злоумышленника, им оказался гражданин 1974 года рождения, он задержан", - сообщили в МВД.
Однако в управлении не уточнили, обнаружены ли опасные предметы у задержанного.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Накануне сообщалось, что неизвестный мужчина, находясь в торговом павильоне ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, пытался похитить товар, но был задержан сотрудниками охраны. В дальнейшем мужчина достал предмет, похожий на гранату, и скрылся с места происшествия. В результате происшествия никто не пострадал.
В Интернете появилось видео эвакуации людей из торгового центра. На видеозаписи люди бегут в сторону выхода из здания без верхней одежды.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что инцидент, предварительно, произошел в магазине "Золотое яблоко". По одной из версий, посетителя поймали на краже духов, после чего он достал муляж гранаты, - передает РЕН ТВ.