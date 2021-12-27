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Женщина водитель пострадала в аварии на грязинской трассе

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#авария #ДТП
Женщина водитель пострадала в аварии на грязинской трассе

За трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 декабря в Хлевенском районе на трассе Усмань – Воробьевка 57-летний водитель «Дэу» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Водитель доставлен в больницу.

25 декабря в Липецке на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Дэу Матиз» с 73-летней женщиной за рулем и «Джили» под управлением 34-летней женщины. С места аварии госпитализирована женщина-водитель «Матиза».

26 декабря в Данковском районе на трассе Данков – Теплое 69-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и автомобиль врезался в препятствие. Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась. 

В тот же день в Добринском районе на трассе Грязи – Добринка столкнулись автомобили «Датсун» с 29-летним водителем и «Лада Ларгус» под управлением 43-летнего мужчины. Водитель «Датсуна» и 40-летняя пассажирка «Ларгуса» доставлены в больницу.

За три дня на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3024 нарушения ПДД.

За неиспользование ремней безопасности к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 137 водителей.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2290 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксирован 101 случай механического столкновения автомобилей.


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#авария #ДТП

Комментарии (5)

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Куриный кот

11 минут назад
Две кухарки не поделили дорогу. В телефоны тыкали, силиконовые губы.
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В 73

24 минуты назад
года пора бы уже дома сидеть и правнуков няньчить а не рулить авто...
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Бабка

28 минут назад
Пострадала-пострадала и перестала страдать, а ты молодой увалень и дальше ходи пешком)
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Животиков

33 минуты назад
на чистой ровной дороге только недоразвитые могут попасть в дтп
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Пострадала-пострадала и перестала страдать

48 минут назад
бабки уже авто освоили
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