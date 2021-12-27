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Женщина водитель пострадала в аварии на грязинской трассе
За трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы пять человек.
25 декабря в Липецке на трассе Липецк – Грязи столкнулись автомобили «Дэу Матиз» с 73-летней женщиной за рулем и «Джили» под управлением 34-летней женщины. С места аварии госпитализирована женщина-водитель «Матиза».
26 декабря в Данковском районе на трассе Данков – Теплое 69-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и автомобиль врезался в препятствие. Водителю оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.
В тот же день в Добринском районе на трассе Грязи – Добринка столкнулись автомобили «Датсун» с 29-летним водителем и «Лада Ларгус» под управлением 43-летнего мужчины. Водитель «Датсуна» и 40-летняя пассажирка «Ларгуса» доставлены в больницу.
За три дня на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3024 нарушения ПДД.
За неиспользование ремней безопасности к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 137 водителей.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2290 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксирован 101 случай механического столкновения автомобилей.
Куриный кот
В 73
Бабка
Животиков
Пострадала-пострадала и перестала страдать