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Летевший из Саратова в Москву пассажирский самолет подал сигнал тревоги

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#сигнал тревоги #самолет

Пассажирский самолет, летевший из Саратова в Москву, подал сигнал тревоги спустя полчаса после вылета.

Пассажирский Boeing 737 рейсом Саратов - Москва подал сигнал тревоги, - рассказали ТАСС в авиационных службах.

"Пассажирский Boeing 737, который подал сигнал тревоги, благополучно сел в Домодедово. Причина подачи сигнала выясняется", - отметил источник.

Ранее сообщалось, что самолет спустя полчаса после вылета подал сигнал тревоги и снизился до высоты 3 тысяч метров.

Также 24 декабря пассажирский самолёт Краснодар — Санкт-Петербург подал сигнал тревоги в полёте.

"Airbus A319 подал сигнал тревоги в небе над Тверской областью", - отметил источник в авиационных кругах.

Уточняется, что лайнер не менял курс и высоту. До пункта назначения осталось чуть более получаса полета.
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#сигнал тревоги #самолет

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