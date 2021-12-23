МХК «Липецк» дал бой сопернику, измученному коронавирусом

По ходу матча липчане совершили чудесный кам-бэк, но всё равно уступили.

Липецкие хоккеисты потерпели поражение в первой домашней игре с занимающим 2-е место в НМХЛ рыбинском «Полётом» - 4:5.

Увы, но во дворец спорта «Звёздный» по-прежнему не пускают болельщиков, а то пришедшие бы вчера зрители могли стать свидетелями захватывающего матча, в котором было заброшено 9 шайб, липчане отыгрались со счёта — 0:3, атаковали весь третий период, но всё равно уступили.

Возможно, встреча прошла бы спокойнее, если бы не кадровые проблемы гостей, у которых накануне 11 хоккеистов (!) слегли с коронавирусом, даже пришлось переносить матчи в Рязани.

В Липецк не приехали лучший бомбардир «Полёта» Максим Бережонов (22 игры, 16+16 очков), второй снайпер команды Евгений Густомесов (23 игры 10+7 очков). В итоге на игру гости наскребли на игру всего три звена нападения, в одном из которых выходил номинальный игрок обороны Егор Строгалов, и четыре пары защитников.

Но даже в таком усечённом составе хоккеисты из Ярославской области к 8-й минуте успели забросить две шайбы, после чего не выручивший команду вратарь Кирилл Ершов уступил своё место Захару Сафронову.

Но и Сафронов не спас нашу команду на 26-й минуте, когда Максим Соболев броском с ходу упрочил преимущество гостей — 3:0.

Однако, как выяснилось, всё в матче только начиналось. «Липецк» сумел показать зубы и провёл очень яркий отрезок. Сигналом стала шайба, заброшенная нашей командой в большинстве на 27-й минуте: Иван Попов прокатился за воротами и отдал передачу на Максима Карпушкина, который не промахнулся.

Пока «Полёт» разбирался, что к чему, липчане сумели в течение одной минуты ещё дважды поразить его ворота: Максим Бобров удачно подставил клюшку на пятачке, а затем Карпушкин оформил «дубль» в быстрой атаке отправив шайбу точно в угол — 3:3!

Тренеры «Полёта» моментально взяли тайм-аут, и этот ход сработал. Гости не занервничали, а продолжали методично гнуть линию в атаке. В итоге Рузиль Ганиев убежал один на один с нашим вратарём и вновь вывел свою команду вперёд — 4:3, а под занавес периода Нияз Абдрашитов вновь сделал преимущество гостей комфортным — 5:3.

Абдрашитова вообще можно признать «первой звездой» матча, ведь помимо гола на его счету ещё три результативные передачи.

В третьем периоде «Липецк» ринулся отыгрываться, в три раза (!) перебросал гостей — 24-8, но забить сумел только в большинстве усилиями Ильи Финевича. А большего, увы, сделать не смог.

Матч получился хорошим, липчане достойно сражались, имели шансы воспользоваться проблемами соперников. Но… Самое красивое в хоккее — это счёт, а он вновь не в нашу пользу, как и статистика последних встреч. Из 11-ти «крайних» поединков команда Сергея Рыбина проиграла десять, сумев лишь в прошлом матче обыграть ГУОР из Ярославля — 2:1. Кстати, герой той встречи 16-летний нападающий Никита Попадьин, сделавший «дубль», сейчас даже не попал в заявку.

В таблице «Липецк» занимает 8-е место из 11-ти команд, т. е. формально находится в зоне плей-офф, но наша команда сыграла намного больше матчей, чем конкуренты.

Сегодня в «Звёздном» при пустых трибунах вновь встретятся команды Липецка и Рыбинска. Это будет последняя игра липчан в календарном 2021 году.

МХК «Липецк» - «Полёт» (Рыбинск) - 4:5 (0:2, 3:3, 1:0)

Шайбы: А.Лебедев (Ямалов), 05:49 - 0:1. Ямалов (Абдрашитов), 07:45 - 0:2. М.Соболев (Ганиев, Абдрашитов), 25:55 - 0:3-бол. Карпушин (И.Попов, М.Сошнин), 26:59 - 1:3-бол. М.Бобров (Финевич, А.Кобзев), 31:55 - 2:3. Карпушин (М.Сошнин, И.Попов), 32:47 - 3:3. Ганиев (Абдрашитов, Ямалов), 34:44 - 3:4. Абдрашитов (Напольских, Ганиев), 37:45 - 3:5. Финевич (М.Бобров, Д.Болдырев), 41:54 - 4:5-бол.

Вратари: К.Ершов (З.Сафронов, 07:45-58:42) - Насыров.

Штраф: 4 (Карпушин-2, Татаренков-2) - 8 (А.Файзуллин-2, Строгалов-2, Ямалов-4).

Броски: 49 (18+7+24) - 33 (8+17+8). Вбрасывания: 38 - 29.

Судьи Д.Богомолов (Санкт-Петербург), И.Прусов (Москва), Д.Кривоносов, Г.Мещеряков (оба - Липецк).

22 декабря. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.