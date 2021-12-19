16-летний нападающий спас МХК «Липецк» от позора

Поражение нашей команды стало бы 10-м подряд, но спас «дубль» самого юного игрока.

Хоккеисты «Липецка» наконец-то выиграли, одержав первую победу за полтора месяца – с 28 октября. Сегодня в «Звёздном» подопечные Сергей Рыбина не дали случиться 10-му подряд поражению, победив ГУОР из Ярославля – 2:1.

Героем встречи стал самый молодой игрок липецкой команды 16-летний нападающий Никита Попадьин, который забросил обе шайбы липчан.

Свои подвиги молодой нападающий начал уже на 4-й минуте. Благодарить за отличную передачу он должен Алексея Трухачёва, который в стиле своего знаменитого отца (Игорь Трухачёв – чемпион страны-1994 в составе тольяттинской «Лады») выдал с лицевого бортика изумительную передачу на Попадьина, который не промахнулся – 1:0.

Следующую шайбу зрителям пришлось ждать почти полтора периода, хотя острые атаки нет-нет, да проходили. Скажем, в начале второго игрового отрезка активный Трухачёв-младший и Сергей Антипов убежали вдвоём против одного защитника, но довести дело до броска не сумели.

На 35-й минуте счёт стал равным. Игроки ГУОР сначала измотали липчан действиями в большинстве из-за удаления Максима Карпушкина, а едва тот вернулся на лёд забросили ответную шайбу – 1:1.

«Липецк» отплатил похожим способом: на скамейку штрафников у гостей отправился игрок и за 30 секунд до второго перерыва молодой Попадьин оформил «дубль» в большинстве – 2:1.

Третий период прошёл с небольшим преимуществом гостей, которые на последней минуте сняли вратаря, но спасти матч не смогли.

Пару слов о герое матча. Никита Попадьин – липчанин, но в юношеские годы уезжал тренироваться в Подмосковье – в подольский «Витязь» и воскресенский «Химик». Вернувшись, в липецкой спортивной школе тренировался с ребятами на год старше себя – 2004 г.р., некоторые из которых уже защищают цвета «Липецка». Из хоккеистов 2005 г.р. в нашей команде выступает только Никита.

Напомним, что вчера первая встреча этих же команд завершилась в пользу гостей – 4:3.

Победа помогла подопечным Рыбина не просто обойти ГУОР, но и прыгнуть сразу на 7-е место т.е. в зону плей-офф. Правда, «Липецк» сыграл больше матчей, чем все соседи по турнирной таблице.

22 и 23 декабря наша команда завершит календарный год встречами с рыбинским «Полётом».

МХК «Липецк» - ГУОР (Ярославль) – 2:1 (1:0, 1:1. 0:0).

Шайбы: Попадьин (С.Антипов, А.Трухачёв), 3:02 – 1:0. Коляев (П.Жидков), 34:02 – 1:1. Попадьин (Дан.Болдырев. А.Трухачёв), 39:30 – 2:1, бол.

Штраф: 10 (П.Копытин-2, Дан.Болдырев-2, Карпушкин-2, Д.Зайцев-2, Я.Захаров-2) – 8 (Шляков-4. Н.Нечаев-2, П.Жидков-2).

Вратари: З.Сафронов – Тер-Степанов (00:00-59:37).

Броски: 26 (12, 9, 5) – 28 (10, 10, 8). Вбрасывания: 28 – 32.

Судьи: В.Шалимов (Москва), П.Двуреченский, Н.Зубаков (оба Липецк).

19 декабря. Липецк. ДС «Звездный». Без зрителей.