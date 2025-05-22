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Происшествия
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39 минут назад
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Два дома, магазин и гаражи спасли пожарные от огня этой ночью в Усмани
Но много что и сгорело.
А днем ранее в Усмани на улице 1-й Никольской произошел другой крупный пожар: У одного дома огонь частично повредил чердак и кровлю, уничтожил мансарду надворной постройки и кровлю другого дома и надворной постройки. Два дома отстояли. Четыре отделения пожарной охраны боролись со стихией вместе с пятью добровольцами и водовозкой организации.
В Липецке 21 мая пожарные потушили горящие вещи в заброшенном доме на улице Богдана Хмельницкого. В селе Подгорное горели деревянные поддоны на восьми квадратных метрах и электрощиток на столбе ЛЭП.
Также пожарные три раза тушили горящий мусор на открытых пространствах, два мусорных контейнера, выезжали на короткое замыкание, которое не привело к пожару.
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