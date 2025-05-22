Два дома, магазин и гаражи спасли пожарные от огня этой ночью в Усмани

Но много что и сгорело.



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Ночью 22 мая в Усмани на улицах Вельяминова, 58 и Карла Маркса сгорели пять надворных построек и гараж с автомобилем «ВАЗ-2106», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.При этом пожарные смогли отстоять от огня магазин, два дома и два гаража. Пламя до пяти утра тушили четыре отделения пожарных.А днем ранее в Усмани на улице 1-й Никольской произошел другой крупный пожар: У одного дома огонь частично повредил чердак и кровлю, уничтожил мансарду надворной постройки и кровлю другого дома и надворной постройки. Два дома отстояли. Четыре отделения пожарной охраны боролись со стихией вместе с пятью добровольцами и водовозкой организации.В Липецке 21 мая пожарные потушили горящие вещи в заброшенном доме на улице Богдана Хмельницкого. В селе Подгорное горели деревянные поддоны на восьми квадратных метрах и электрощиток на столбе ЛЭП.Также пожарные три раза тушили горящий мусор на открытых пространствах, два мусорных контейнера, выезжали на короткое замыкание, которое не привело к пожару.