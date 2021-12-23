В России
сегодня, 14:14
В России не будут наказывать противников вакцинации от коронавируса
Об этом заявил российский президент во время большой пресс-конференции.
Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что не видит необходимости вводить меры преследования в отношении людей, отказывающихся от вакцинации против коронавируса.
"Нужно ли вводить меры преследования - думаю, что нет, - заявил глава государства. - Дело совершенно не в какой-то политической воле, а в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить". "Нам нужно идти по другому пути - с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять", - отметил Путин.
"В советское время никто не спрашивал: "шлеп-шлеп-шлеп" - все пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации - но это нечестная позиция", - сказал российский лидер.
По его словам, ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, "а не "крутить хвостом", не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации".
"Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны", - отметил президент.
"Надо ли усиливать ответственность? Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, и чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - резюмировал глава государства. Например, с подделкой сертификатов о вакцинации.
В соседних странах стремятся к достижению 90-95% иммунитета, а в России этот показатель пока достиг 59,4%, заявил Путин. "Смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% - он низкий. Вот вам и результат", - пояснил Путин.
Он также отметил, что около 1% переболевших повторно заражаются коронавирусом. По его словам, среди вакцинированных ковидом заболевают 3-4%, - передает ТАСС.
"Повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", - убежден Путин.
Президент заявил о необходимости добиться взаимного признания вакцин от коронавируса и распространения их по всему миру как можно быстрее. "Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее, и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой", - сказал глава государства.
"Нужно ли вводить меры преследования - думаю, что нет, - заявил глава государства. - Дело совершенно не в какой-то политической воле, а в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить". "Нам нужно идти по другому пути - с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию. И терпеливо разъяснять", - отметил Путин.
"В советское время никто не спрашивал: "шлеп-шлеп-шлеп" - все пошли. Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации - но это нечестная позиция", - сказал российский лидер.
По его словам, ответственно относящиеся к избирателям должны занять принципиальную позицию, "а не "крутить хвостом", не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации".
"Если мы будем принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям разъяснять необходимость вакцинирования, я думаю, что мы добьемся нужного результата. Другие способы контрпродуктивны", - отметил президент.
"Надо ли усиливать ответственность? Вот в Германии усиливают, а уровень вакцинации низкий, и чего толку. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми", - резюмировал глава государства. Например, с подделкой сертификатов о вакцинации.
В соседних странах стремятся к достижению 90-95% иммунитета, а в России этот показатель пока достиг 59,4%, заявил Путин. "Смертность высокая от чего? Уровень вакцинирования и коллективного иммунитета низкий: 59,4%. Наши соседи говорят о необходимости достижения 90-95%, а у нас 59,4% - он низкий. Вот вам и результат", - пояснил Путин.
Он также отметил, что около 1% переболевших повторно заражаются коронавирусом. По его словам, среди вакцинированных ковидом заболевают 3-4%, - передает ТАСС.
"Повторные заражения возможны, они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей", - убежден Путин.
Президент заявил о необходимости добиться взаимного признания вакцин от коронавируса и распространения их по всему миру как можно быстрее. "Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее, и как можно в большем количестве. Иначе нам не справиться глобально с этой проблемой", - сказал глава государства.
Родина