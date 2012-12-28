С начала года в Липецкой области оформили 881 ипотечный кредит

Пик выдач ипотеки пришелся на март.

В первом квартале этого года жители Липецкой области оформили 881 ипотечный жилищный кредит на общую сумму 3,2 миллиарда рублей.«В январе липчане заключили договоров ипотеки на 665,5 миллиона рублей. В феврале объем кредитования возрос до 1,2 миллиарда рублей. Пик выдач ипотеки пришелся на март — 1,3 миллиарда рублей. Средний размер ипотечного кредита в марте составил 3,9 миллиона рублей, средневзвешенная процентная ставка — 8%, а средний срок ипотеки — 27 лет», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Эксперты отмечают, что спрос на ипотеку стал более умеренным. Этому способствовали меры по ограничению рисков закредитованности. Данные показывают, что люди, которые тратят больше половины доходов на выплаты по кредиту, чаще допускают просрочки, чем те, кому приходится выплачивать меньше. Кредитовать заемщиков с показателем долговой нагрузки более 50% рискованно. Сейчас вероятность, что им откажут в выдаче кредита, стала выше, чем для тех, у кого мало долгов.Снизить риски в ипотечном кредитовании призван и специальный стандарт, который работает с начала 2025 года. В документе закреплены порядок раскрытия информации при заключении договора и рекомендации банкам. Например, кредитным организациям рекомендовано заключать ипотечные договоры на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80% от реальной стоимости жилья.