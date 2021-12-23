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Руководители Группы НЛМК и ЦКР стали победителями всероссийской премии «Казначей года»

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#конкурс
Руководители Группы НЛМК и ЦКР стали победителями всероссийской премии «Казначей года»

Руководители Группы НЛМК и ЦКР стали победителями восьмой всероссийской премии «Казначей года».

В номинации «Сделка года по привлечению финансирования на долговом рынке» ассоциация корпоративных казначеев признала лучшими директора по корпоративным финансам и связям с инвесторами Дмитрия Коломыцына и начальника управления привлечения финансирования Ксению Сергееву. Обладателем главной награды всероссийской премии и звания «Казначей года» 2021 стала Анна Соколова - директор казначейства Центра корпоративных решений (ЦКР).

Награду руководители НЛМК получили за успешную организацию дебютного выпуска еврооблигаций объемом 500 млн евро сроком на 5 лет. НЛМК стал первой компанией из негосударственного сектора, совершившей такую операцию. Вырученные средства от размещения ценных бумаг позволили выкупить еврооблигации НЛМК с датой погашения в 2023 г. и 2024 г. Таким образом удалось рефинансировать краткосрочный долг за счет диверсификации своего долгового портфеля, удлинения срока и сокращения средней стоимости долга. 

Размещение стало важным шагом для Группы НЛМК в рамках расширения своего присутствия на международных рынках долгового капитала, а также последовательной политики управления долгом. 

Присудив Анне Соколовой главную награду «Казначей года» Ассоциация корпоративных казначеев высоко оценила работу Анны в ЦКР и Группе НЛМК по централизации и аутсорсингу казначейской функции, её значительный вклад в развитие процессов управления финансовыми ресурсами компаний и применение передовых технологий и решений в работе казначейства. 
ЦКР – компания партнёр НЛМК по осуществлению корпоративных функций, в том числе, бухгалтерского и налогового учета, кадрового документооборота, казначейства, страхования, а также поддержки функции снабжения.

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#конкурс

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