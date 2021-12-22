В России

59 минут назад

Госдума приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных авто

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#техосмотр #закон

Россиянам не будет нужно проходить технический осмотр легкового автомобиля или мотоцикла, если они используют транспорт в личных целях. Для коммерческого транспорта он остается обязательным.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного автомобильного транспорта, - сообщается на сайте Госдумы.

Документом отменяется "обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мототранспортных средств, принадлежащих на праве собственности физическим лицам и используемых ими исключительно в личных целях". При этом указанные лица вправе обращаться за проведением технического осмотра по своему желанию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявлял, что не должны штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты.

Однако техосмотр остается обязательным для такси, автобусов и грузовиков. Также он по‑прежнему необходим для легковых автомобилей или мотоциклов старше четырех лет в случаях их постановки на учет, смены владельца или изменения конструкции транспортного средства.

"Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в перевозках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится: в целях безопасности пассажиров и других участников дорожного движения они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр. Эта процедура также сохранится и в отношении автомобилей и мотоциклов старше четырех лет при их продаже и регистрации", — отметил Володин.
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#техосмотр #закон

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