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Мишустин заявил о расширении списка сервисов на Госуслугах в 2022 году

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#Госуслуги #сервисы #Мишустин

В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги".

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в следующем году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", - передает РИА Новости.

"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Уточняется, что речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.

"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — пояснил премьер-министр, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.

По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.
189
#Госуслуги #сервисы #Мишустин

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