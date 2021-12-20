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Мишустин заявил о расширении списка сервисов на Госуслугах в 2022 году
В 2022 году существенно расширится функционал портала "Госуслуги".
Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в следующем году существенно расширится функционал портала "Госуслуги", - передает РИА Новости.
"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Уточняется, что речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — пояснил премьер-министр, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.
По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.
"Там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса. Постановление об этом подписано", — сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.
Уточняется, что речь идет об оформлении некоторых пособий на детей, проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций, регистрации прав на недвижимость.
"Это удобно: тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", — пояснил премьер-министр, напомнив, что раньше такие услуги были доступны только на онлайн-площадках субъектов, сайтах профильных ведомств или не предоставлялись в электронной форме вообще.
По его словам, регионы смогут разместить на едином портале дополнительные сервисы, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на соцобслуживание и предоставление бесплатного жилья.