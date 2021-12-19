За сутки в Липецкой области выявлены 315 новых случаев инфицирования коронавирусом, 10 человек от COVID-19 умерли

Для сравнения: 19 декабря 2020 года врачи зафиксировали 167 новых случаев коронавирусной инфекции.

За последние сутки в Липецкой области врачи зафиксировали 315 новых случаев COVID-19, 10 человек умерли, 248 человек вылечились.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 81 244 случая COVID-19, выздоровели 74 346 человек, умерли 2 660 человек. Коллективный иммунитет в Липецкой области достиг 71,2%.



В России за сутки выявлены 27 967 случаев COVID-19, выздоровели 32 655 человек, умерли — 1 023 человека.



С начала эпидемии в стране выявили 10 214 790 случаев COVID-19, выздоровел 8 984 921 человек, умерли — 297 203 человека.