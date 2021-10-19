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41 минуту назад
В Санкт-Петербурге с 1 ноября вводится система QR-кодов для посещения общественных мест
QR-коды вводятся с 1 ноября в Санкт-Петербурге для выставочных и спортивных мероприятий численностью более 40 человек.
Администрация Санкт-Петербурга сообщает о введении QR-кодов и других антиковидных ограничениях в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе, - сообщается на официальном портале.
Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства Санкт‑Петербурга.
С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, - говорится в сообщении.
Также с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
Кроме того, с 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.
С 1 ноября организациям (ИП) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) пожилых людей старше 60 лет.
Это требование не касается горожан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.
Работодателям до 25 октября необходимо направить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга актуальную информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.
С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек, а также вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки, - отмечается в сообщении Администрации Петербурга.
Исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти.
Работодателям также рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября.
Также согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу от "О проведении в Санкт‑Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" с 15 ноября деятельность в сферах, предусмотренных в пункте 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу, может осуществляться только при условии соблюдения требований об обязательной вакцинации; руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, государственных учреждений и предприятий Санкт Петербурга также необходимо обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт Петербургу; исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга будут осуществлять необходимое информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт‑Петербургу, а также активизируют работу по информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции.
Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также представить Губернатору Санкт‑Петербурга план-график соответствующих контрольных мероприятий.
Администрациям районов дано особое поручение усилить контроль на территории района, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры города.
Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября, - сообщает Администрация города.
Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства Санкт‑Петербурга.
С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации, - говорится в сообщении.
Также с 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
Кроме того, с 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.
С 1 ноября организациям (ИП) необходимо перевести на дистанционный режим работы работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) пожилых людей старше 60 лет.
Это требование не касается горожан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.
Работодателям до 25 октября необходимо направить в Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт‑Петербурга актуальную информацию о сотрудниках, переведенных на дистанционный режим работы.
С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижается с 75 до 40 человек, а также вводится запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи, выставки, - отмечается в сообщении Администрации Петербурга.
Исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга с 1 ноября по 3 ноября должны перевести на дистанционный режим работы всех сотрудников, за исключением тех, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органа власти.
Работодателям также рекомендовано аналогичным образом организовать работу сотрудников с 1 ноября по 3 ноября.
Также согласно постановлению Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу от "О проведении в Санкт‑Петербурге профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" с 15 ноября деятельность в сферах, предусмотренных в пункте 1.1 постановления Главного государственного санитарного врача по Санкт‑Петербургу, может осуществляться только при условии соблюдения требований об обязательной вакцинации; руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт Петербурга, государственных учреждений и предприятий Санкт Петербурга также необходимо обеспечить выполнение требований постановления Главного государственного санитарного врача по городу Санкт Петербургу; исполнительные органы государственной власти Санкт‑Петербурга будут осуществлять необходимое информирование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт‑Петербургу, а также активизируют работу по информированию населения о преимуществах вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции.
Исполнительным органам государственной власти Санкт‑Петербурга поручено усилить контроль за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями всех требований и рекомендаций, в том числе на общественном транспорте, по обязательному использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания, а также представить Губернатору Санкт‑Петербурга план-график соответствующих контрольных мероприятий.
Администрациям районов дано особое поручение усилить контроль на территории района, в том числе на всех объектах социальной инфраструктуры города.
Введенные ранее ограничения продлеваются до 28 ноября, - сообщает Администрация города.